M’Boi Mirim é o 1º hospital público do país a receber certificação internacional Planetree

O Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch (M’Boi Mirim), administrado pelo Einstein Hospital Israelita e pelo CEJAM (Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”), recebeu a certificação internacional Planetree Bronze por excelência no cuidado centrado na pessoa, o que posiciona a unidade pública como a primeira do Brasil a receber o reconhecimento.

Com a premiação, o estabelecimento foi alçado a um grupo restrito de apenas 151 organizações globais focadas no acolhimento e na autonomia do paciente. A honraria foi concedida após uma auditoria externa (Lived Experience Validation — LEV) que colheu depoimentos com a comunidade, funcionários, além de usuários sobre a qualidade dos serviços ofertados.

O M’Boi Mirim alcançou esse patamar com a implementação de diversas inovações, entre elas: salas sensoriais para pacientes neurodivergentes, totens de autoatendimento e conselhos consultivos para familiares. A coordenadora de Experiência em Saúde do Hospital, Michele Zuppa, sinaliza que a certificação reflete, na prática, o dia a dia vivenciado na unidade. “Ela é o testemunho do trabalho diário para garantir que a assistência à saúde vá além do tratamento clínico, promovendo dignidade, empatia e humanização em cada etapa do atendimento”, afirma.

Apesar da conquista individual no Planetree Global Person-Centered Care Forum em Boston (EUA) entre os dias 11 e 14 de outubro, a obtenção da certificação simboliza também a capacidade do Sistema Único de Saúde em assegurar tratamentos qualificados aos cidadãos. “Ver o M’Boi Mirim ser reconhecido mundialmente demonstra que o SUS pode oferecer uma assistência pública de qualidade, com eficiência e, acima de tudo, profundamente humana e inclusiva”, aponta Aline Cristina Pedroso, gerente de Práticas, Qualidade e Segurança da unidade.