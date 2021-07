Máscaras deixarão de ser obrigatórias no Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira, 5, os próximos passos da última etapa de relaxamento do lockdown da Covid-19 no país. Com 64% dos adultos completamente vacinados contra o novo coronavírus, o Reino Unido adotará novas diretrizes relacionadas às medidas de distanciamento, como uso de máscaras, distanciamento social e trabalho em casa.

Depois de impor medidas bastante rigorosas para conter o avanço do coronavírus e suas variantes, Johnson espera suspender a maioria delas já para o próximo dia 19, chegando o mais próximo da normalidade desde o início da pandemia. O uso de máscaras passará a não ser mais obrigatório e, em agosto, as viagens não precisarão mais de quarentena.

Dados alertam que os contágios continuarão a crescer com o relaxamento das medidas restritivas, porém o número de internações hospitalares e mortes segue em decréscimo, segundo o governo. O motivo principal para isso é a rápida campanha de vacinação no país: 86% dos adultos já receberam a primeira dose da vacina, ao mesmo tempo que 64% já estão completamente imunizados, de acordo com o governo.

É esperado que o primeiro-ministro faça um discurso baseado na ideia de que as pessoas devem aprender a conviver com a Covid-19, da mesma forma que a humanidade já convive com a gripe. Ainda que existam mortes, infecções e interações, esses índices devem ser cada vez menores, principalmente se comparados ao início da pandemia, quando não havia vacina.

“À medida que aprendemos a conviver com este vírus, precisamos todos continuar a lidar cuidadosamente com os riscos da covid e usar o discernimento ao seguir com nossas vidas. Mas preciso enfatizar que a pandemia não acabou”, disse Johnson em um comunicado divulgado por seu gabinete.

O Reino Unido já tinha planos de reabrir completamente a sua economia em junho, porém o aumento de casos ocasionados pela variante Delta fez com que o governo atrasasse a reabertura. Boris Johnson recebeu muitas críticas pelas suas medidas durante os três lockdowns enfrentados pelo país desde o início da pandemia. Até a última contagem, mais de 4,9 milhões de casos foram registrados e 128 mil britânicos morreram em decorrência da Covid-19.