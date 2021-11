Máscaras deixam de ser obrigatórias em academias no Rio de Janeiro

O uso de máscaras deixou de ser obrigatório em academias, centros de treinamento, piscinas e pistas de patinação da cidade do Rio de Janeiro. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 17.

Segundo o texto, o item poderá ser dispensado apenas por pessoas que estejam completamente vacinadas contra a Covid-19. No caso de indivíduos com mais de 60 anos, será necessário ter tomado a dose de reforço. Quem tem entre 15 e 59 anos deve comprovar que recebeu as duas doses ou dose única.

No fim de outubro, quando a cobertura vacinal da população atingiu 65%, o prefeito Eduardo Paes anunciou que seria permitido frequentar locais ao ar livre sem máscaras. No decreto, publicado no dia 27 daquele mês, o prefeito tinha determinado que a máscara seria obrigatória apenas no transporte público e em áreas hospitalares sensíveis quando a imunização completa chegasse a 75%. A flexibilização do uso da proteção facial em locais abertos foi decretada pelo Estado do Rio de Janeiro na mesma época.

Na última segunda-feira, 15, o último paciente internado com Covid-19 no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (HMRG), referência para tratamento da doença, recebeu alta.