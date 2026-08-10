Marcas de sal comercializadas na internet são vetadas pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de seis marcas de sal fabricadas por empresa desconhecida: Quanqton Ocean Salts, Sal integral Quanqton, Sal Perfeito, New Quantic, Endurance e Sal Marinho Integral. Os produtos eram anunciados em diversas plataformas de comércio eletrônico, mas não possuem regularização sanitária.

Segundo a Anvisa, eles eram vendidos em embalagens de 250g, 1kg e 2kg. A medida, publicada no Diário Oficial da União, determina que os produtos não podem mais ser fabricados, importados, distribuídos, vendidos, divulgados ou utilizados.

A resolução afirma que os itens eram vendidos sem a devida regularização no órgão competente, produzidos e comercializados por estabelecimentos não licenciados e não localizados, ou seja, clandestinos.

Além disso, também eram acompanhados de propaganda enganosa. Entre as irregularidades constatadas pela Anvisa, há alegações como:

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“Sal marinho integral com concentração elevada de magnésio — desenvolvido para atletas que precisam de reposição mineral real durante e após o esforço físico intenso”;

“Evita câimbra e fadiga muscular”;

“Reposição mineral durante treinos longos e provas”;

“Hidratação celular real — não só água, mas eletrólitos que o corpo absorve”;

“Recuperação mais rápida após esforço intenso”.

Nenhuma delas é verdadeira. E esse tipo de alegação, segundo a Anvisa, também é proibido pela legislação sanitária, segundo a qual a rotulagem dos alimentos embalados não pode, entre outras coisas, atribuir efeitos ou propriedades que não possuam ou que não possam ser demonstrados.

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