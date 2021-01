Manaus: sepultamentos por Covid-19 aumentaram de 6 para 88 em um mês

Manaus, a capital do Amazonas, enfrenta a dura repetição de uma tragédia: tornou-se, mais uma vez, o epicentro da pandemia da Covid-19 no Brasil. O impacto do vírus pode ser percebido no número de sepultamentos na cidade, divulgado pela prefeitura.

De acordo com um levantamento realizado por VEJA, o número de enterros passou de 6, em 14 de dezembro, para 88 na última quinta-feira, 14. O dado exemplifica o aumento de óbitos em relação à doença ao longo das últimas semanas. A escalada de sepultamentos começou a ocorrer a partir de 3 de janeiro, quando essa taxa estava em 21 registros e, desde então coleciona altas. É importante ressaltar que esses dados dizem respeito a casos confirmados de Covid-19 e, em alguns dias, a poucos quadros suspeitos. É possível que as taxas sejam ainda maiores, considerando os pacientes não notificados com a doença.

De acordo com o governo do Amazonas, o aumento de incidência da Covid-19 no estado foi responsável pelo desabastecimento de oxigênio na rede de saúde local. Para evitar um colapso funerário, a prefeitura aumentou o número de carros que fazem a remoção do programa SOS Funeral, que faz cortejo, remoção, translado fúnebre e doação de urna funerária, na capital.