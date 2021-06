Manaus não registra mortes por Covid-19 em 24 horas

Pela primeira vez em sete meses, a cidade de Manaus não registrou nenhuma morte por Covid-19, de acordo com dados da Fundação de Vigilância de Saúde do Amazonas (FVS). A última vez que o município não tinha registrado mortes pela doença no período de 24 horas havia sido no dia 5 de novembro de 2020.

Ainda de acordo com o boletim, 511 novos casos foram registrados, elevando o número a um total de 398.756 desde o início da pandemia. Segundo o governador Wilson Lima, o governo do estado segue em alerta em relação à pandemia e continua em busca de acelerar o processo de vacinação na capital e no interior.

Fora de Manaus, cinco novas mortes foram contabilizadas no interior do Amazonas, fazendo com que o estado atingisse a marca de 13.246 óbitos. Além disso, cerca de 11% dos casos ativos estão sendo acompanhados pelas secretarias municipais de saúde. No que diz respeito às internações, 285 pacientes estão em leitos clínicos — 192 em Manaus e 93 no interior – e 185 estão em Unidades Intensivas, sendo 175 na capital. Além destes, há ainda 43 pacientes internados que são considerados suspeitos e aguardam confirmação do diagnóstico.

Segundo dados computados até a última quarta-feira, 23, 398.756 casos foram registrados em todo o estado do Amazonas, sendo 184.704 só em Manaus – 46,32%. Entre as vítimas, 9.121 pessoas vieram a óbito na capital de um total de 13.246 de mortes em todo o estado desde o início da pandemia.