Mais uma pesquisa mostra: máscaras evitam a disseminação do coronavírus

Um estudo feito em Bangladesh, no sul da Ásia, comprova que as máscaras faciais são eficazes na redução da disseminação do novo coronavírus. Também aponta que as cirúrgicas são mais eficazes do que as coberturas faciais de tecido. “Conseguimos demonstrar que as máscaras são eficientes contra a Covid-19 sob uma avaliação rigorosa e sistemática feita no auge da pandemia”, diz Ashley Styczynski, especialista em doenças infecciosas que colaborou em pesquisas feitas nas Universidades Stanford e Yale e no Innovations for Poverty Action (IPA), organização de pesquisa, sem fins lucrativos, presente em 22 países.

A pesquisa foi realizada com cerca de 340 mil pessoas, de mais de 600 distritos governamentais locais de Bangladesh. Ocorreu durante um período de 8 semanas em cada distrito, com intervenções feitas em fases, de novembro de 2020 a janeiro de 2021.

Metade dessas pessoas receberam máscaras cirúrgicas e de tecido com indicações de como usá-las adequadamente; a outra metade foi rastreada sem intervenção. Por meio de exames de sangue, observou-se que nas aldeias em que as máscaras foram usadas, menos 9% das pessoas desenvolveram sintomas da Covid-19. A transmissão local também pode ter desempenhado um papel importante, já que foram relativamente baixas durante o estudo em Bangladesh. A maioria das infecções foi causada pela variante Alpha, além da Delta, mais transmissível e que, segundo levantamentos, liberam mais partículas virais. Entre as pessoas que apresentaram sintomas, apenas um terço concordou em fazer o exame de sangue, ou seja, o efeito poderia ter sido maior se a participação fosse universal. “Alguém poderia ler este estudo e dizer: ‘OK, reduziu a doença em 9%. Grande coisa.’ Mas eu responderia que é uma descoberta estatisticamente significativa”, afirma Styczynski.

Os pesquisadores também encontraram diferenças importantes em análises da idade e do tipo de máscara. Segundo o levantamento, as máscaras foram mais eficazes para indivíduos mais velhos. Pessoas de 50 a 60 anos que usavam as cirúrgicas tiveram 23% menos probabilidade de testar positivo comparado aos que não usaram o equipamento de proteção. Para pessoas com mais de 60 anos, a redução do risco foi ainda maior: 35%. Sobre o tipo de máscara, as vilas onde foram usadas as cirúrgicas tiveram 11% menos casos da doença. Já nas aldeias onde foram utilizadas coberturas faciais com três camadas de tecido, as infecções foram reduzidas em apenas 5%. Nos testes, as máscaras de tecido filtraram apenas 37% das partículas de vírus em comparação com 95% das máscaras cirúrgicas.

Entre os resultados, os pesquisadores ressaltaram ainda alguns fatores comportamentais para o uso da máscara como, por exemplo, não levar as pessoas a abandonar o distanciamento social, um receio das autoridades de saúde pública pela falsa sensação de segurança que o equipamento de proteção individual poderia sugerir. “As pessoas que têm evitado usar máscaras achavam que não havia evidências suficientes para isso. Agora, esperamos que a pesquisa ajude a preencher essa lacuna”, reflete a médica. “Se quisermos reduzir a Covid-19 em qualquer lugar, é muito importante que consideremos sua utilidade contínua, além das vacinas”.