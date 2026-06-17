Mais um caso de febre amarela é registrado em São Paulo e secretaria recomenda vacinação

Um novo caso de febre amarela foi registrado em São Paulo, segundo boletim atualizado nesta quarta-feira, 17, pela Secretaria de Estado da Saúde. A infecção afetou um homem de 55 anos que não tinha histórico de vacinação e mora na cidade de Lagoinha, na região do Vale do Paraíba. A pasta informou que essa porção do estado concentra 82% dos casos e recomendou que pessoas não vacinadas atualizem a carteira de imunização.

Com esse registro, o número de episódios da doença deste ano subiu para 11 e seis mortes foram registradas, das quais cinco foram no Vale do Paraíba. O outro óbito foi no município de Bauru. Todas as pessoas que morreram não tinham sido vacinadas.

Como as férias escolares estão se aproximando e pessoas podem se deslocar para cidades com circulação da doença, transmitida pelos mosquitos silvestres Haemagogus e Sabethes, a secretaria está recomendando checar a carteira de vacinação.

Caso não tenha recebido a dose, a orientação é buscar um posto e ser imunizado dez dias antes de visitar as áreas com risco de infecção.

Continua após a publicidade

“A vacina contra a febre amarela é segura, eficaz e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde dos 645 municípios paulistas”, afirmou, em nota, a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE-SP), Tatiana Lang. “Quem ainda não se vacinou, procure uma UBS, especialmente antes de viagens para áreas de mata ou regiões com circulação do vírus.”

Quais são os sintomas da febre amarela

A infecção pelo vírus causador da febre amarela causa febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, as pessoas podem apresentar pele e olhos amarelados, hemorragia e insuficiência de múltiplos órgãos.

Continua após a publicidade

Caso apresentem esses sintomas, as pessoas devem buscar rapidamente um serviço de saúde, porque a doença pode levar à morte.

Não há tratamento específico para a febre amarela. Os pacientes recebem hidratação, suporte para os sintomas e, em casos graves, podem ser internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Continua após a publicidade

Quem deve se vacinar contra a febre amarela

Desde 2019, toda a população de São Paulo tem indicação para receber a vacina contra a febre amarela (veja esquema abaixo) e as doses são ofertadas gratuitamente.

Crianças: uma dose aos 9 meses e reforço aos 4 anos

uma dose aos 9 meses e reforço aos 4 anos Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos 5 anos: devem receber reforço

devem receber reforço Pessoas de 5 a 59 anos não vacinadas: dose única

dose única Pessoas vacinadas com dose fracionada em 2018: devem verificar a necessidade de atualização da caderneta

devem verificar a necessidade de atualização da caderneta Pessoas acima dos 59 anos sem comorbidades graves: que residem, frequentam ou viajarão para regiões com casos humanos ou em primatas não humanos devem se vacinar também