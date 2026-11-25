Antes de sair da torneira, o cuidado com a água que chega à casa de milhões de pessoas começa muito antes. O trabalho envolve desde a captação nos rios e mananciais até o tratamento a distribuição aos imóveis.

A Sabesp mantém um rigoroso controle de qualidade, com mais de 2 milhões de ensaios realizados todos os anos. É um trabalho contínuo que combina ciência, tecnologia e monitoramento contínuo para assegurar que a água distribuída atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Para isso, a Companhia conta com uma estrutura de excelência: são 16 laboratórios acreditados pelo Inmetro, conforme padrões internacionais, mais de 1.200 equipamentos e 192 profissionais especializados. Além disso, todos os laboratórios da companhia são acreditados pela norma ISO/IEC 17025 – o que reforça a confiabilidade das análises e o rigor do controle realizado diariamente.

Monitoramento em todas as etapas

O que acontece entre a captação da água e sua chegada à torneira vai além do que o tratamento nas estações. Existe uma rede de profissionais, equipamentos e laboratórios que trabalham continuamente para acompanhar cada etapa desse percurso.

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Todos os meses, mais de 170 mil análises verificam as condições da água em diferentes pontos do sistema e permitem identificar qualquer alteração que exija atenção das equipes técnicas.

Nas estações de tratamento, por exemplo, indicadores como cloro, turbidez, flúor e cor são verificados pelo menos a cada duas horas. Etapas de tratamento consolidadas são combinadas a tecnologias modernas de automação e controle operacional.

O cuidado, porém, não termina quando a água deixa a estação de tratamento. Ele continua nos reservatórios e nas redes de distribuição, acompanhando a qualidade da água em seu percurso até os imóveis.

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Quando alguma alteração é identificada, a Sabesp realiza novas coletas, reavalia os resultados e adota as medidas operacionais necessárias para corrigir eventuais desvios. Dessa forma, a Companhia mantém o controle da qualidade da água ao longo de todo o sistema de abastecimento.

Experiência e conhecimento a serviço da qualidade

Segundo Marco Antonio Barros, diretor corporativo de Produção de Água da Sabesp, com 30 anos de trajetória na Companhia, a qualidade da água depende da atenção e acompanhamento permanente das diferentes condições dos mananciais e dos sistemas de abastecimento.

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“A qualidade da água é resultado de um trabalho técnico contínuo e essencial, realizado todos os dias por equipes altamente qualificadas. Todos os dados analíticos são avaliados, considerando o sistema produtor e de abastecimento, além do contexto ambiental, histórico e situacional, como nos períodos de estiagem e de chuvas intensas”, explica o diretor.

A experiência de décadas se soma a uma estrutura laboratorial de referência, o que coloca a Sabesp em destaque no setor de saneamento brasileiro.

Qualidade reconhecida, dentro e fora da Sabesp

A qualidade dos laboratórios da Sabesp não é reconhecida apenas internamente. Somente em 2026, a produção e o controle de qualidade da água são avaliados em 16 auditorias internas e 15 externas.

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A Companhia também contribui para elevar o padrão de qualidade de outros laboratórios brasileiros. Desenvolve, por exemplo, Programas de Ensaio de Proficiência, em parceria com o Inmetro, que permitem avaliar e aprimorar a precisão das análises realizadas por instituições de diferentes estados.

O programa da Sabesp possui o maior escopo de ensaios de proficiência para matrizes ambientais do Brasil, com 120 certificações nos últimos dois anos.

É um conhecimento que ultrapassa os limites da Companhia e contribui para o aprimoramento do monitoramento ambiental no país.

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Cuidado que começa antes do tratamento

Outro aspecto que passa despercebido é o controle dos produtos utilizados no tratamento da água. Antes de serem empregados nas estações, insumos como cloro, coagulantes e polímeros passam por avaliações específicas no Laboratório de Produtos Químicos da Sabesp. São cerca de 200 amostras analisadas mensalmente, para verificar se os materiais atendem aos requisitos de qualidade e segurança operacional.

A atuação dos laboratórios também se estende ao tratamento de esgoto e à preservação dos recursos hídricos. A Sabesp realiza análises periódicas para acompanhar a qualidade de rios, entre eles o Tietê, com coletas antes e depois dos pontos de lançamento de efluentes tratados, seguindo critérios estabelecidos pela Cetesb.

Esse trabalho permite monitorar as condições dos cursos d’água e avaliar os resultados dos processos de tratamento.

Um compromisso compartilhado com a população

Dentro dos imóveis, o cuidado com a qualidade da água também continua. A Sabesp orienta os clientes a manter as caixas-d’água devidamente tampadas, realizar a limpeza a cada seis meses e verificar regularmente as condições das tubulações internas.

Caso perceba alguma alteração na coloração da água, o cliente deve comunicar a Companhia. A partir do registro, equipes técnicas podem realizar vistorias e análises no local para verificar a situação e orientar as providências necessárias.

Com 16 laboratórios, mais de 2 milhões de ensaios anuais e uma equipe especializada que acompanha a água do manancial à torneira, a Sabesp demonstra que qualidade não depende de uma única análise ou de uma etapa isolada do tratamento.

É um trabalho permanente e diário, que reúne conhecimento, tecnologia e controle rigoroso para garantir que a água chegue com qualidade à população.