Mais de 93,5 milhões de brasileiros estão vacinados com ao menos uma dose

O Brasil continua com ritmo acelerado de vacinação. A atualização dos dados até às 18 horas desta segunda-feira, 19, mostra que o país superou a marca de 93,5 milhões de pessoas imunizadas com ao menos uma dose da vacina. O número corresponde a 44,4% da população. Do total, 34,2 milhões de pessoas já completaram o esquema de imunização com duas doses ou com a injeção única da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson.

São Paulo é o local com mais vacinados em números absolutos. Ao todo, 24,4 milhões de já receberam uma dose do imunizante. Em seguida está Minas Gerais, com 9 milhões de pessoas vacinadas e Rio de Janeiro, com 7,1 milhões de imunizados.

No entanto, em números relativos o líder é o Mato Grosso do Sul, com 55% da população imunizada com uma dose – incluindo a dose única da Janssen. São Paulo fica na segunda posição, com 53,3% e o Rio Grande do Sul em terceiro, com 52,2%.

De acordo com um levantamento feito pela Bloomberg, o Brasil é o quarto país com a maior quantidade de doses administradas: 123,8 milhões. Em todo o mundo está atrás somente da China, Índia e Estados Unidos. Na média móvel de vacinados por dia, o país sobe para a terceira posição, com 1,6 milhão de doses aplicadas diariamente, atrás da China e Índia. Por outro lado, ele despenca para o 60º lugar em taxa da população com ao menos uma dose.

Confira o avanço da vacinação no Brasil: