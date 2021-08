Mais de 90% da população adulta de SP está vacinada com ao menos uma dose

O estado de São Paulo atingiu neste sábado, 14, a meta de imunizar 90% dos adultos com ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19, o que corresponde a 31,8 milhões de pessoas. Destas, 35% ou 12,7 milhões de habitantes estão totalmente imunizados após receberem as duas injeções ou a dose única da Janssen.

“Conseguimos alcançar esta meta, indicada pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações) e pela Opas (Organização Panamericana de Saúde), graças ao compromisso de todos os 645 municípios e dos profissionais de saúde engajados nesta campanha. Seguiremos trabalhando para concluir a imunização de todos os adultos e adolescentes conforme o Plano Estadual de Imunização [PEI]”, disse a coordenadora do PEI de SP, Regiane de Paula.

O índice na população total até sexta-feira, 13, era de 68,6% de pessoas com ao menos uma dose e 25,1% com duas doses. O cronograma estadual prevê concluir a vacinação de todos os adultos até a próxima segunda-feira, 16, e a partir de quarta-feira, 18, iniciar a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos, priorizando aqueles com comorbidades, deficientes, grávidas e puérperas.

São Paulo inaugurou a campanha de imunização contra o novo coronavírus no Brasil, com a vacinação da enfermeira Mônica Calazans, no dia 17 de janeiro, com a CoronaVac, logo após a liberação do uso emergencial da vacina pela Anvisa. Em números absolutos, é o estado que mais vacina no Brasil e é também o que mais tem pessoas com o esquema vacinal completo.