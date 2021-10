Mais de 70% das cidades de São Paulo não registram morte por Covid-19

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que mais de 70% das cidades do estado não registraram morte por Covid-19 na última semana. De acordo com o governo paulista, 467 municípios não tiveram óbitos pela doença durante esse período, resultado do avanço da vacinação, que ultrapassou 60% da população com esquema vacinal completo, além da continuidade de medidas protetivas como o uso de máscara facial. “Temos que agradecer à população por aderir às vacinas e manter o uso de máscara. Isso fez com que as estimativas catastróficas não se mantivessem”, disse o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn.

Os índices de ocupação dos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) para Covid-19 no estado também caíram: atualmente, está em 31,5%, o menor desde 2020. De acordo com a secretaria, foram registrados 3.765 novos casos e 143 óbitos pela doença nas últimas 24 horas no estado. “Nós tínhamos 276 que não apresentavam óbitos e agora temos 467 cidades sem referência de mortes. Isso mostra o avanço da vacinação e o controle da pandemia. Para isso, precisamos continuar a vacinar”, acrescentou o secretário.

Segundo o Vacinômetro, quase 26,5 milhões de habitantes do estado já tomaram as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19 feita pela Jannssen. “Todos sabem que a variante delta suplantou a variante gama, mas temos visto melhoria progressiva nos indicadores”, declarou o epidemiologista Paulo Menezes, coordenador do Comitê Científico de enfrentamento à pandemia, que presta auxílio ao governo paulista.