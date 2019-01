Mais de 140.000 pessoas foram picadas por escorpiões no país em 2018

Em 2018, o Brasil registrou 141.400 acidentes com escorpiões, segundo informações do Ministério da Saúde, divulgadas nesta sexta-feira. Esse número, que ainda é preliminar, representa um crescimento de 11,5% em relação a 2017. Na comparação com 2016, o aumento é ainda maior: 64,8%. Não se sabe o número de mortos, já que esse dado só é calculado dois anos depois do ano de referência. Por enquanto, foram 115 óbitos em 2016 e 88, em 2017. De acordo com o ministério, o período do verão (dezembro a março) favorece o aparecimento dos escorpiões, que gostam de climas úmidos e quentes. A vulnerabilidade para acidentes é maior no caso de trabalhadores da construção civil, de madeireiras, transportadoras e distribuidoras de hortifrutigranjeiros por manusearem objetos ou alimentos onde o animal pode se alojar. Crianças e pessoas que passam longos períodos dentro de casa, nos arredores ou quintais também estão em maior risco. A pasta destaca também que, no Brasil, a espécie de escorpião que mais causa acidentes é a Tityus serrulatus, uma vez que tem facilidade para se reproduzir e colonizar novos ambientes, mesmo em áreas em que não é normalmente encontrada. Essa espécie é muito comum nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e partes do Centro-Oeste. Veja também Saúde Menina fica paralisada por 12 horas após ser picada por carrapato



O que fazer em caso de picada

Em caso de picada por escorpião, a recomendação do Ministério da Saúde é procurar imediatamente o hospital de referência mais próximo. Levar o animal ou uma foto pode ajudar na identificação da espécie, o que permite uma avaliação mais eficaz sobre a gravidade do problema – no entanto, isso não é imprescindível para atendimento. A medida apenas ajuda no diagnóstico e aumenta a eficácia do tratamento.

Quando a picada ocorre, os indivíduos apresentam sintomas como dor imediata, vermelhidão e inchaço leve por acúmulo de líquido, piloereção (popularmente chamado de calafrios) e suor localizados. No caso de crianças menores de sete anos, os sintomas podem aparecer longe do local da picada, como vômito e diarreia, principalmente nas picadas por escorpião-amarelo, que podem levar a casos graves e requerem a aplicação do soro em tempo adequado.

O Ministério da Saúde ressalta que não é em todo caso de acidente que o soro é indicado e apenas um profissional de saúde pode fazer essa avaliação. Em casos moderados ou graves, a indicação é o antiveneno. Limpar o local da picada com água e sabão pode ser uma medida auxiliar, desde que não atrase a ida ao serviço de saúde.

Prevenção

Áreas urbanas