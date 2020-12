Mais de 1,2 milhão de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19

Mais de 1,2 milhão de pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 nos quatro países onde a imunização já começou. As informações estão presentes em um monitor do coronavírus feito pela agência Bloomberg.

A imunização contra o novo coronavírus é a maior campanha de vacinação já feita no mundo: A China vacinou 650 mil pessoas e a Rússia 320 mil. O Reino Unido aplicou as doses em mais de 137 mil pessoas. Os Estados Unidos, que começaram a vacinar a população com nesta semana, já aplicaram o imunizante da Pfizer BioNTech em mais de 127 mil pessoas — com o estado de Nova York na frente no número de doses aplicadas.

A expectativa é de que a aprovação pela FDA da vacina da Moderna nesta sexta-feira amplie o número de pessoas vacinadas nos Estados Unidos, país com o maior número de casos diários de Covid-19 no mundo.

O levantamento não leva em consideração a vacinação em Israel. Neste sábado, 19, o primeiro-ministro do paós, Benjamin Netanyahu foi o primeiro chefe de estado do mundo a ser imunizado. A vacinação da população, entretanto, deve começar no dia 27. Também no dia 27, os países-membro na União Europeia começarão a campanha de ampla imunização.

De todas essas pessoas que receberam as doses, há relatos que apenas quatro tiveram reações alérgicas relevantes e estão em observação.

A pandemia de coronavírus só será controlada quando uma grande parcela da população – acima de 70% – estiver imunizada contra a doença. Isso depende diretamente da adesão da população à vacina.

