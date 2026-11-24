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A farmacêutica Prati-Donaduzzi lançou uma versão genérica da olmesartana medoxomila para hipertensão. Com preço pelo menos 35% menor que o remédio de referência e opção de 60 comprimidos, a novidade visa ampliar o acesso e facilitar a adesão ao tratamento contínuo contra a pressão alta.

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A farmacêutica nacional Prati-Donaduzzi lançou uma versão genérica do medicamento à base de olmesartana medoxomila, destinado a pessoas com hipertensão. O produto também chega ao mercado numa embalagem exclusiva com 60 comprimidos a fim de favorecer a manutenção do tratamento da doença crônica.

A olmesartana medoxomila é uma medicação prescrita para o controle da pressão alta a critério médico. Ela pertence à classe dos antagonistas dos inibidores de angiotensina II, um nome complicado que se refere ao seu mecanismo de ação: por meio do bloqueio seletivo de certas moléculas, permite que os vasos sanguíneos fiquem mais relaxados, baixando a pressão arterial.

O remédio de referência no mercado brasileiro é o Benicar, do laboratório japonês Daiichi Sankyo. Hoje, nas farmácias estão disponíveis comprimidos de marca, similares e genéricos com o princípio ativo isolado ou em combinação com outras substâncias terapêuticas – muitas vezes, é preciso aliar as classes farmacológicas para obter o devido efeito sobre a pressão.

A demanda para produtos anti-hipertensivos é alta. Estima-se que um terço da população acima de 30 anos no país – e no restante do mundo – conviva com a pressão alta, um reconhecido fator de risco para infarto, derrame e outras complicações.

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Disponibilidade e preço

Por ser um genérico, o remédio à base de olmesartana medoxomila da Prati-Donaduzzi custa no mínimo 35% mais barato que o produto de marca e referência, ampliando o acesso à população.

Ele será vendido nas drogarias nas concentrações de 20 e 40 mg em caixas de 30 ou 60 comprimidos revestidos.

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Segundo a farmacêutica, a apresentação com 60 unidades tende a facilitar a rotina dos pacientes, que precisam tomar a medicação diariamente e, desse modo, podem reduzir as idas às farmácias.

A olmersatana genérica já está sendo distribuída pelo país e deve ser utilizada sob orientação médica. O uso adequado, somado a mudanças no estilo de vida, pode viabilizar o controle da pressão arterial, uma realidade ainda distante para muitos pacientes – algumas pesquisas apontam que menos de um quarto deles está com a pressão devidamente equilibrada.

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“A hipertensão pode passar anos sem causar sintomas. Por isso medir a pressão é tão importante para identificar a doença, assim como acompanhar se ela está controlada”, diz a médica Larissy Degani, do setor de prescrição médica do laboratório sediado em Toledo, no Paraná. “O tratamento é individualizado e inclui mudanças de hábito, uso de medicamentos e acompanhamento médico.”