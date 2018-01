Mairiporã barra vacina contra febre amarela a quem não é morador

Depois das lotações nos postos de saúde em todo o Estado de São Paulo – pessoas estariam migrando em busca de imunização em regiões onde a população local já teria sido imunizada -, a prefeitura de Mairiporã, principal foco da doença atualmente, vai suspender a vacinação de febre amarela para moradores de outras cidades a partir desta quarta-feira 17. A decisão foi anunciada pela secretária municipal de Saúde, Grazielle Bertolini, em entrevista coletiva.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, pessoas de outros municípios estavam buscando os quatro postos de Mairiporã para vacinação. Por isso, agora, os locais passarão a exigir comprovante de residência na cidade. Com 95.000 habitantes, mais de 90% da população já foi vacinada.

Na terça-feira 16, a prefeitura de Mairiporã decretou estado de calamidade pública na saúde por causa da febre amarela. Esse tipo de decreto permite que servidores públicos sejam remanejados para atuar na campanha de combate à doença no município. Segundo a administração municipal, são onze casos confirmados da doença na cidade, com seis mortes.

Mortes

O coordenador de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Marcos Boulos, confirmou no mesmo dia que onze das 21 mortes registradas em São Paulo desde janeiro de 2017 aconteceram somente neste ano: de 2 a 16 de janeiro de 2018.

Nesse período foram reportados 45 casos suspeitos, sendo que dezesseis casos foram confirmados no estado. Ao todo, desde janeiro de 2017, foram confirmados quarenta casos com 21 mortes. Não há casos de febre amarela urbana no Brasil desde 1942.

Campanha antecipada

Na terça 16, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou que a vacinação fracionada contra a febre amarela em 56 municípios do estado será antecipada para 29 de janeiro. Anteriormente, o governo havia anunciado que a aplicação das doses seria realizada a partir de 3 de fevereiro.

A alteração ocorreu após o governo estadual pedir a antecipação ao Ministério da Saúde. A campanha de vacinação também será encerrada com uma semana de antecedência, no dia 17 de fevereiro.