Maior surto de ebola na história do Congo ultrapassa 11 mil casos e deixa 5,3 mil mortos

O surto de ebola na República Democrática do Congo já matou quase metade dos infectados até o momento. Dados divulgados pelo governo nesta terça-feira, 10, contabilizam 11 042 casos e 5 387 mortes. É o maior e mais mortal surto da doença já registrado no país, que já se espalhou por oito de suas 26 províncias.

A epidemia atual foi declarada em 15 de maio e é considerada a de propagação mais rápida até agora, tendo ultrapassado 1 000 casos em apenas 40 dias após o início da resposta. No surto de 2018, o país levou 235 dias para chegar a esse número de infecções.

Ela é causada pela rara espécie Bundibugyo do vírus ebola, que até o momento estava relacionada a apenas dois surtos conhecidos, um em 2007 e o outro em 2012. O vírus atual, porém, é geneticamente diferente das variantes anteriores, e ainda não existe vacina aprovada nem medicamento reconhecido para tratar essa espécie.

Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apoiou duas vacinas candidatas a combater o patógeno. Uma delas foi desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o Instituto de Soro da Índia, maior fabricante de vacinas do mundo em número de doses produzidas.

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Segundo a OMS, o ensaio clínico será conduzido pelo Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica da República Democrática do Congo, com o apoio de parceiros internacionais.

O atual surto no Congo também é considerado o segundo maior surto já registrado no continente africano, atrás apenas do surto na África Ocidental entre 2014 e 2016, quando mais de 28 000 pessoas foram infectadas e 11 000 morreram.

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Segundo a OMS, um dos principais obstáculos para o controle da disseminação do vírus na epidemia atual é a instabilidade regional perto do local do surto, no leste da República Democrática do Congo, que continua a ser palco de conflitos e fica perto das fronteiras com Sudão do Sul, Uganda e Ruanda.

A maioria dos novos casos e mortes foi registrada em comunidades fora do alcance dos profissionais de saúde, numa região com infraestrutura precária e centros de saúde mal equipados.

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O ebola é uma doença viral rara, mas altamente contagiosa e mortal. O vírus é contraído através de fluídos corporais como vômito, sangue ou sêmen, e também por meio de superfícies e materiais contaminados, incluindo roupas.

Os sintomas aparecem entre dois e 21 dias após a infecção e incluem febre, dor de cabeça e cansaço. À medida que a doença avança, podem surgir vômitos e diarreia, levando à falência de órgãos.