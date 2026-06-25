Madonna atribui desgaste no joelho a décadas de salto alto; o que dizem especialistas?

A cantora Madonna voltou a falar sobre os problemas que enfrenta no joelho. Em declaração recente à Interview Magazine, ela afirmou que “não tem mais cartilagem” na região e atribuiu o problema a décadas de performances com salto alto, além de práticas esportivas de alta intensidade.

“Eu estou com o joelho ruim. Não tenho mais cartilagem nele, graças a tantos anos dançando de salto alto, correndo no asfalto e praticando Ashtanga yoga”, disse ela. Em outubro de 2019, a diva do pop sofreu uma lesão no joelho e chegou a adiar um show de uma turnê que faria em Nova York para se recuperar. Três meses depois, ela cancelou mais três apresentações por orientação médica.

Não há evidências de que as atividades mencionadas pela cantora — dança com salto alto, corrida e Ashtanga yoga — causem, por si só, desgaste dos joelhos. O problema costuma estar no excesso, na alta intensidade, na falta de preparo físico e, principalmente, em lesões prévias não tratadas.

A idade também é um fator que pesa quando o assunto é joelho, lembra o ortopedista Adriano Marques de Almeida, presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (Sbrate).

“A Madonna tem 67 anos. Nessa idade, a gente já tem um problema relativamente comum nos joelhos que se chama osteoartrite ou artrose dos joelhos, que é multifatorial, porque inclui fatores genéticos, é mais frequente em mulheres, e pode estar relacionado a sobrecargas repetitivas na região, à obesidade e à lesões prévias no joelho, como fraturas”, explica Almeida.

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Salto alto, corrida e Ashtanga yoga

O salto alto, de fato, muda a forma como o corpo distribui o peso durante a caminhada. Ao elevar os calcanhares, ele desloca o centro de gravidade para a frente e aumenta a pressão sobre os joelhos, especialmente na região atrás da patela e na parte interna da articulação.

Além disso, o tornozelo perde parte de sua capacidade natural de absorver impactos, fazendo com que a sobrecarga seja transferida para os joelhos e para a parte da frente dos pés, o que também pode favorecer o surgimento de joanetes.

No entanto, problemas ligados ao uso do calçado costumam estar mais relacionados ao tempo de uso diário e à altura do salto do que ao uso ocasional em eventos sociais ou em festas.

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“É muito difícil dizer que o salto alto é o responsável pelo aparecimento de uma artrose. O fato é que a Madonna fazia uma atividade física intensa usando um calçado inadequado. Se ela estivesse usando um calçado com melhor amortecimento, poderia ser melhor para a saúde articular, mas talvez fosse incompatível com a sua atividade de dança em shows”, avalia Almeida.

No caso da corrida, a prática, por si só, não costuma ser um problema para joelhos saudáveis. O cuidado está em garantir que a musculatura esteja preparada para suportar os impactos repetitivos da atividade.

Por isso, ortopedistas e profissionais de educação física costumam recomendar a combinação da corrida com exercícios de fortalecimento, especialmente para coxas, quadris e abdômen, que ajudam a proteger as articulações durante o exercício.

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Já para quem apresenta lesões, dor ou desgaste articular, a adaptação dos treinos e a avaliação médica são importantes para evitar a progressão do problema. Pode ser necessário, pro exemplo, suspender a corrida temporariamente até que haja recuperação adequada.

A própria Madonna já afirmou que precisou adaptar a rotina de exercícios para não agravar sua lesão. “Em pacientes com lesões no joelho, é, sim, importante a avaliação e a adaptação dos exercícios“, reforça Leandro Jun, ortopedista especialista em Trauma Ortopédico e Cirurgia do Joelho pela Santa Casa de São Paulo e médico do Hospital Oswaldo Cruz.

O Ashtanga yoga, por sua vez, traz inúmeros benefícios à musculatura, como ganho de força, flexibilidade e equilíbrio. Trata-se de um estilo de yoga dinâmico e fisicamente exigente, caracterizado por uma sequência fixa de posturas executadas em uma ordem específica e sincronizadas com a respiração.

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Em pessoas com limitações de mobilidade do quadril ou lesões pré-existentes do joelho, porém, algumas posturas com flexão profunda do joelho e rotação devem ser evitadas, segundo Jun. “O risco está mais execução inadequada e no excesso do que na atividade em si”, diz o ortopedista.

Para preservar a saúde dos joelhos

Os especialistas recomendam alguns cuidados simples para preservar a saúde dos joelhos e reduzir o risco de lesões:

Fortalecer regularmente os músculos das coxas, dos quadris e das panturrilhas, que ajudam a estabilizar a articulação e a absorver impactos;

Aumentar a intensidade e a carga dos exercícios de forma gradual, de preferência com orientação profissional;

Utilizar calçados apropriados para cada tipo de atividade;

Respeitar os períodos de descanso e recuperação do corpo;

Procurar avaliação médica diante de dores persistentes, inchaço ou limitação dos movimentos.