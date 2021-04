Maceió adota vacinação 24 horas contra a Covid-19 neste fim de semana

A prefeitura de Maceió decidiu colocar em prática neste fim de semana a vacinação 24 horas contra a Covid-19. A iniciativa, que é a primeira do tipo no país, terá início às 16h do sábado, 10, e segue até às 16h do domingo,11, para pessoas a partir de 60 anos de idade.

De acordo com o prefeito JHC, este é um teste que tem como objetivo acelerar a imunização da população o máximo possível. A capital alagoana é o município que administrou a maior quantidade de vacinas recebidas do Ministério da Saúde: 89% das doses que chegaram à cidade já foram usadas, de acordo com dados da plataforma Localiza SUS.

Para atuar na campanha de imunização o município contratou cerca de 250 pessoas, entre profissionais de saúde e tecnologia, e treinou agentes da Guarda Municipal. A expectativa é que a aceleração da vacinação alivie a pressão sobre os hospitais da capital.

A vacinação 24h em Maceió será aplicada em dois postos de vacinação em formato drive-thrus localizados no Estacionamento do Jaraguá e da Justiça Federal, que fica no bairro da Serraria. Segundo comunicado da prefeitura, a experiência só foi possível graças a chegada de um novo lote de vacinas enviado nesta semana pelo Ministério da Saúde.

Segundo levantamento de VEJA, Alagoas já aplicou 70,9% das 599.960 vacinas contra Covid-19 recebidas pelo Ministério da Saúde. O estado está entre as dez unidades da federação que melhor administraram o volume de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde e já aplicaram ao menos 70% das doses.