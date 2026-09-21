Lotes falsificados de medicamento contra câncer de mama e toxina botulínica são apreendidos pela Anvisa

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A Anvisa determinou a apreensão de lotes falsificados do medicamento Phesgo, para câncer de mama, e da toxina botulínica Dysport. A ação fiscalizatória visa garantir a segurança dos consumidores, após as empresas detentoras dos registros alertarem sobre produtos não originais. Entenda os detalhes e os lotes afetados.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do medicamento Phesgo, usado no tratamento de determinados casos de câncer de mama HER2-positivo. A decisão, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 21, também mandou apreender unidades falsificadas da toxina botulínica Dysport.

Em relação ao Phesgo, a medida foi tomada após a empresa detentora do registro do remédio, a Roche, informar à Anvisa que encontrou no mercado um lote com características diferentes do produto original, o que configura falsificação.

O órgão determinou a apreensão e proibiu o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a importação, a exportação e o uso do seguinte lote:

Número do lote: B5011B05

B5011B05 Data de fabricação: 06/2025

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A ação de fiscalização se refere especificamente a esse lote do remédio.

Toxina botulínica falsificada

Já no caso do Dysport, a Anvisa determinou a apreensão de três lotes.

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P08191, com validade 04/2029;

P08192, com validade 05/2029;

P22368, com validade 02/2029.

A decisão também foi motivada por um comunicado da empresa detentora do registro do medicamento, a Beaufour Ipsen Farmacêutica. Segundo o documento, a companhia informou que não reconhece os lotes indicados como produtos originais. Com a medida, ficam proibidas a comercialização, a distribuição e o uso dessas unidades, consideradas falsificadas.

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O medicamento Dysport é uma toxina botulínica tipo A 500 U. A medida se refere estritamente aos lotes apontados pela agência.