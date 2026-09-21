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Saúde

Lotes falsificados de medicamento contra câncer de mama e toxina botulínica são apreendidos pela Anvisa

Medidas foram tomadas pelo órgão após comunicado das empresas detentoras do registro dos produtos, que identificaram unidades falsificadas no mercado

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 09h46 | Atualizado em 21 set 2026, 11h20
Um frasco de medicamento marrom deitado, com a tampa prateada e azul, ao lado de uma seringa com agulha azul, sobre uma superfície rosa. Há um líquido transparente derramado entre eles, refletindo a luz
Fiscalização: Anvisa manda apreender unidades falsificadas de toxina botulínica (Getty Images/Reprodução)
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Lotes falsificados de medicamento contra câncer de mama e toxina botulínica são apreendidos pela Anvisa Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do medicamento Phesgo, usado no tratamento de determinados casos de câncer de mama HER2-positivo. A decisão, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 21, também mandou apreender unidades falsificadas da toxina botulínica Dysport.

Em relação ao Phesgo, a medida foi tomada após a empresa detentora do registro do remédio, a Roche, informar à Anvisa que encontrou no mercado um lote com características diferentes do produto original, o que configura falsificação.

O órgão determinou a apreensão e proibiu o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a importação, a exportação e o uso do seguinte lote:

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  • Número do lote: B5011B05
  • Data de fabricação: 06/2025
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A ação de fiscalização se refere especificamente a esse lote do remédio.

Toxina botulínica falsificada

Já no caso do Dysport, a Anvisa determinou a apreensão de três lotes.

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  • P08191, com validade 04/2029;
  • P08192, com validade 05/2029;
  • P22368, com validade 02/2029.

A decisão também foi motivada por um comunicado da empresa detentora do registro do medicamento, a Beaufour Ipsen Farmacêutica. Segundo o documento, a companhia informou que não reconhece os lotes indicados como produtos originais. Com a medida, ficam proibidas a comercialização, a distribuição e o uso dessas unidades, consideradas falsificadas.

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O medicamento Dysport é uma toxina botulínica tipo A 500 U. A medida se refere estritamente aos lotes apontados pela agência.

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