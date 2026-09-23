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Saúde

Lotes falsificados de mais um remédio contra câncer de mama são apreendidos pela Anvisa

Medida afeta três lotes do Enhertu na apresentação de 100 mg; emagrecedor sem registro também foi apreendido

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 10h45 | Atualizado em 23 set 2026, 11h06
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Lotes falsificados de mais um remédio contra câncer de mama são apreendidos pela Anvisa Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de três lotes do medicamento Enhertu (trastuzumabe deruxtecana), indicado para casos específicos de câncer de mama HER2-positivo, que foram classificados como falsificados. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 23, e prevê que os produtos não podem ser armazenados, distribuídos, transportados nem utilizados.

A ação da agência considerou um comunicado da farmacêutica Daiichi Sankyo, detentora do registro do medicamento, que informou que “não reconhece o lote como original, tratando-se, portanto, de falsificação”.

Os medicamentos falsificados são dos seguintes lotes, na apresentação de 100 mg:

Siga
  • 432221
  • 432844
  • 432862

Em seu site, a Daiichi Sankyo divulgou orientações sobre como identificar os medicamentos verdadeiros e a lista de distribuidores autorizados.

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Medicamentos falsificados

Este é o segundo medicamento para a doença que tem versões falsificadas identificadas nesta semana.

Na última segunda-feira, 21, a agência apreendeu o lote B5011B05, com data de fabricação 06/2025, do Phesgo, também indicado para o tratamento de tumores de mama HER2-positivo.

As características incompatíveis com o produto original foram apontadas pela Roche, que detém o registro do remédio.

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Emagrecedor irregular

Na mesma resolução desta quarta-feira, a Anvisa proibiu a venda e apreendeu todos os lotes do produto “Mounjcaps Natural”. Segundo a agência, houve “comprovação da comercialização do produto sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricado por empresa desconhecida”.

Em lojas na internet e redes sociais, o produto é apresentado como um suplemento nutricional para promoção do bem-estar e também como um aliado do emagrecimento. O nome, inclusive, faz alusão ao medicamento para obesidade e diabetes tipo 2 Mounjaro, que tem como princípio ativo a tirzepatida.

No caso do suplemento, a composição conta com fitoterápicos e outros ingredientes que não têm eficácia comprovada para a perda de peso.

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Regras para suplementos

Desde 2018, a agência mantém regras específicas para suplementos. Além de contar com uma lista de ingredientes autorizados e normas de rotulagem, esses produtos devem ser registrados e não podem se apresentar como se fossem remédios.

A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

“Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”, informa, em perguntas e respostas sobre o tema, a Anvisa.

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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

  • Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você
  • Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis
  • Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados
  • Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações
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Anvisa
Câncer
câncer de mama
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