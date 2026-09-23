Lotes falsificados de mais um remédio contra câncer de mama são apreendidos pela Anvisa

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A Anvisa apreendeu três lotes falsificados do medicamento Enhertu, usado contra câncer de mama, alertando para os riscos. Além disso, proibiu a venda do “Mounjcaps Natural”, um emagrecedor irregular sem registro. A agência reforça a importância da atenção a medicamentos e suplementos, destacando as regras de segurança para proteger a saúde pública.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de três lotes do medicamento Enhertu (trastuzumabe deruxtecana), indicado para casos específicos de câncer de mama HER2-positivo, que foram classificados como falsificados. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 23, e prevê que os produtos não podem ser armazenados, distribuídos, transportados nem utilizados.

A ação da agência considerou um comunicado da farmacêutica Daiichi Sankyo, detentora do registro do medicamento, que informou que “não reconhece o lote como original, tratando-se, portanto, de falsificação”.

Os medicamentos falsificados são dos seguintes lotes, na apresentação de 100 mg:

432221

432844

432862

Em seu site, a Daiichi Sankyo divulgou orientações sobre como identificar os medicamentos verdadeiros e a lista de distribuidores autorizados.

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Medicamentos falsificados

Este é o segundo medicamento para a doença que tem versões falsificadas identificadas nesta semana.

Na última segunda-feira, 21, a agência apreendeu o lote B5011B05, com data de fabricação 06/2025, do Phesgo, também indicado para o tratamento de tumores de mama HER2-positivo.

As características incompatíveis com o produto original foram apontadas pela Roche, que detém o registro do remédio.

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Emagrecedor irregular

Na mesma resolução desta quarta-feira, a Anvisa proibiu a venda e apreendeu todos os lotes do produto “Mounjcaps Natural”. Segundo a agência, houve “comprovação da comercialização do produto sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricado por empresa desconhecida”.

Em lojas na internet e redes sociais, o produto é apresentado como um suplemento nutricional para promoção do bem-estar e também como um aliado do emagrecimento. O nome, inclusive, faz alusão ao medicamento para obesidade e diabetes tipo 2 Mounjaro, que tem como princípio ativo a tirzepatida.

No caso do suplemento, a composição conta com fitoterápicos e outros ingredientes que não têm eficácia comprovada para a perda de peso.

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Regras para suplementos

Desde 2018, a agência mantém regras específicas para suplementos. Além de contar com uma lista de ingredientes autorizados e normas de rotulagem, esses produtos devem ser registrados e não podem se apresentar como se fossem remédios.

A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

“Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”, informa, em perguntas e respostas sobre o tema, a Anvisa.

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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você

ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis

adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados

consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações