Lotes de remédios para pressão alta e câncer de mama são suspensos pela Anvisa; veja quais são alvos da medida
Decisão foi tomada após comunicação voluntária dos fabricantes
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decretou a suspensão da venda, da distribuição e do uso do medicamento Halaven (mesilato de eribulina) 0,5/ml, em solução injetável, no lote 148386.
O remédio, fabricado pela United Medical Ltda., é prescrito no tratamento do câncer de mama. A empresa comunicou o recolhimento voluntário em função de desvio de qualidade relacionado ao teor do princípio ativo abaixo da especificação aprovada.
Além disso, o órgão determinou a suspensão do comprimido para hipertensão maleato de enalapril 20 mg nos lotes 0062/26M, 0063/26M, 0064/26M, 0088/26M, 0089/26M, 0358/26M, 0415/26M, 0506/26M e 0507/26M.
O fabricante, Hipolabor Farmacêutica Ltda., comunicou o órgão que houve desvio de qualidade em virtude de equívoco nas informações contidas na embalagem secundária. As caixas apresentam de forma errônea a indicação de “10 mg” na descrição de composição – em vez do correto, 20 mg.
A medida da Anvisa contempla a proibição da comercialização, da distribuição e do uso da medicação para pressão alta.