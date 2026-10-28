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Saúde

Lotes de remédio para câncer colorretal e de pulmão são suspensos pela Anvisa

Laboratórios comunicaram o recolhimento voluntário 'após a confirmação de resultado fora de especificação para o teste de endotoxinas bacterianas'

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 12h15
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Lotes de remédio para câncer colorretal e de pulmão são suspensos pela Anvisa Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda, a distribuição e o uso de lotes de dois medicamentos indicados para o tratamento de câncer colorretal, de pulmão e outros tipos de tumores em estágio avançado nesta quarta-feira, 28. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A medida foi adotada para os medicamentos Simbeva, do Laboratório Teuto Brasileiro S/A, e Abevmy, da empresa Biocon Biológicos do Brasil Ltda.

De acordo com a agência, ambas as empresas comunicaram o recolhimento voluntário dos lotes dos produtos “após a confirmação de resultado fora de especificação para o teste de endotoxinas bacterianas”. O recolhimento foi classificado como uma medida preventiva pelas farmacêuticas.

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Veja os lotes dos medicamentos afetados pela medida:

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  • Simbeva – 25 mg/ml – Sol Dil Infus IV CT FA VD Trans X – 16 ml
  • Abevmy – 25 mg/ml – SSol Dil Infus IV CT FA VD Trans X – 16 ml

Solução para reidratação

Na mesma resolução, a Anvisa determinou o recolhimento do lote M 0465 26 do produto para reidratação Solução de Ringer com Lactato – Sol Infus IV CX 20 – Envol Bols Plas PVC Trans Sist Fech X – 500 ml.

“Segundo a empresa fabricante, JP Indústria Farmacêutica S/A, o produto apresentou resultado insatisfatório no ensaio de descrição/aspecto, em razão da presença de partículas escuras de tamanhos diversos em suspensão no conteúdo da bolsa”, disse, em nota, a agência.

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O laudo com a análise da amostra foi emitido pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), localizado em São Paulo, que é referência nacional em ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental.

O que é o recolhimento voluntário

Quando uma empresa detecta indícios sólidos ou comprovação de desvio de qualidade de produtos, pode comunicar à Anvisa e solicitar a imediata retiradas dos lotes de forma voluntária.

O pedido também pode ser feito diante do cancelamento do registro por questões de segurança e eficácia detectadas pelo detentor do registro.

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Segundo a agência, esse mecanismo permite “a identificação do produto, o(s) lote(s) envolvido(s), o motivo, a divulgação de mensagem de alerta, as medidas adotadas para enfrentamento do problema sanitário, além da destinação das unidades recolhidas”.

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