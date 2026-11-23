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Um novo estudo indica que idosos obesos tratados com canetas emagrecedoras sofreram 13% menos quedas e tiveram 37% menos necessidade de cadeira de rodas. Apesar do receio da perda muscular, o alívio nas articulações parece favorecer a mobilidade. Confira os detalhes e os cuidados indispensáveis.

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Para quem passou dos 65 anos, um tombo raramente é só um tombo. Uma escorregada no banheiro pode significar fratura de fêmur, semanas de internação e, não raro, o início de uma dependência que nunca mais vai embora.



No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram quase 910 mil internações de idosos por quedas entre 2019 e 2024. É nesse cenário que um estudo apresentado no ObesityWeek, um dos principais congressos de obesidade, ganha relevância: idosos com obesidade que usavam remédios da família das canetas emagrecedoras caíram menos e precisaram menos de cadeira de rodas.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego e do Centro Médico Southwestern da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, vasculharam prontuários eletrônicos de milhões de pacientes americanos. Selecionaram pessoas com 65 anos ou mais, com obesidade e sem problemas prévios de mobilidade, e as dividiram em dois grupos de 61.234 indivíduos: um usava agonistas do GLP-1 (a classe de medicamentos que imita um hormônio intestinal ligado à saciedade, como a semaglutida e a liraglutida); o outro, metformina, remédio clássico para diabetes.

Para que a comparação fosse justa, os grupos foram pareados por idade, sexo, diabetes com complicaçõese outros pareamentos. Ao longo de dois anos, quem usava a nova classe teve um risco 13% menor de quedas registradas e 37% menor de passar a depender de cadeira de rodas. Já a fragilidade, aquela combinação de fraqueza, lentidão e cansaço típica da velhice, não mostrou diferença entre osgrupos.

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Resultado que surpreende

O resultado chama atenção porque vai na contramão de uma preocupação legítima. Quando se emagrece, perde-se gordura, mas também músculo. Nos estudos com essas medicações, parte relevante do peso perdido vem da chamada massa magra. Em idosos, que já perdem músculo naturalmente com a idade, a lógica sugeriria mais fraqueza e, portanto, mais tombos. Análises de bancos de notificação de efeitos adversos chegaram a levantar esse sinal de alerta.

Há, porém, explicações plausíveis para o achado. Menos peso significa menos carga sobre joelhos e quadris; um ensaio clínico publicado no The New England Journal of Medicine mostrou que a semaglutida reduziu a dor da artrose de joelho em pessoas com obesidade. Melhor controle metabólico e menor risco de eventos cardiovasculares, como o AVC, também podem preservar a autonomia.

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A surpresa é boa, mas cabe uma ponderação: trata-se de um estudo observacional, baseado em registros médicos. Ele mostra associação, não prova que o remédio protege contra quedas. Mesmo com o pareamento estatístico, quem recebe uma caneta de alto custo pode ser, de partida, mais ativo, mais acompanhado ou mais saudável do que quem recebe metformina. Quedas também são subnotificadas em prontuários.

O que muda na prática

No Brasil, semaglutida, liraglutida e tirzepatida têm aprovação da Anvisa para o tratamento da obesidade, mas o acesso ainda é limitado pelo preço e pela ausência dessas indicações no SUS. Para o idoso que já usa ou pensa em usar essas medicações, o estudo traz uma notícia animadora, mas não muda a receita do cuidado: emagrecer na velhice exige acompanhamento médico, proteína suficiente no prato e, sobretudo, exercício de força para proteger os músculos.

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A ciência começa a sugerir que essas canetas podem ajudar o idoso a se manter de pé. Mas quem segura o corpo, no fim das contas, continua sendo o músculo. E músculo, em qualquer idade, se constrói com movimento.