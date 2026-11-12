Loção para pele é proibida pela Anvisa por alegações terapêuticas indevidas

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A Anvisa proibiu a venda, fabricação e uso da loção oleosa Needs Dermoprotetora por falta de regularização sanitária e alegações terapêuticas indevidas, incompatíveis com cosméticos. A RD Saúde, responsável pelas redes Raia e Drogasil, acatará a decisão. A agência também suspendeu desinfetantes hospitalares da LGR.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quinta-feira, 12, uma loção para pele por não ter regularização sanitária vigente e por apresentar alegações terapêuticas ” incompatíveis com o enquadramento regulatório de produtos cosméticos”. A resolução, publicada no Diário Oficial da União (DOU), teve como foco o produto Needs Loção Oleosa Dermoprotetora.

De acordo com a agência, está proibida a venda, fabricação, distribuição, propaganda e o uso do produto fabricado pela Greenwood Indústria e Comércio Ltda.

“O produto não tem regularização sanitária vigente e apresenta alegações terapêuticas incompatíveis com o enquadramento regulatório de produtos cosméticos, que podem induzir seu uso em pele não íntegra”, informou, em nota, a Anvisa.

A reportagem de VEJA solicitou um posicionamento à RD Saúde, grupo responsável pelas redes Raia e Drogasil, que se manifestou em comunicado: “A RD Saúde vai cumprir a determinação da Anvisa”.

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Propriedades terapêuticas

Assim como ocorre com os suplementos, cosméticos não podem apresentar propriedades terapêuticas, de acordo com as regras da Anvisa.

A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

Sobre a rotulagem, a legislação prevê que os cosméticos não podem induzir a “erro, engano ou confusão quanto a suas propriedades, procedência ou natureza, origem, composição, finalidade de uso admissível ou segurança” nem “alegações terapêuticas atribuídas ao uso do produto ou de seus ingredientes”.

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Desinfetantes hospitalares

Também nesta quinta-feira, a Anvisa suspendeu a fabricação, venda e distribuição de desinfetantes hospitalares fabricados pela LGR Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.

“Inspeção realizada na empresa, entre 14 e 18 de setembro de 2026, constatou o descumprimento da resolução que dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação para Produtos Saneantes. No mês de outubro, em reinspeção, verificou-se a manutenção do descumprimento parcial dos requisitos técnicos essenciais para a execução e a confiabilidade dos ensaios de controle de qualidade destinados à liberação dos produtos.”

A medida atinge os produtos:

Multibac BP

Multibac Pratik

Higiclor

Oxipro HP