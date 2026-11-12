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Saúde

Loção para pele é proibida pela Anvisa por alegações terapêuticas indevidas

Segundo Anvisa, produto não tem regularização sanitária vigente e pode 'induzir seu uso em pele não íntegra'

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 16h46
Frasco branco de loção oleosa Needs Dermoprotetora, 100ml, com tampa bico dosador. O rótulo branco exibe o logo Needs, o nome do produto e uma imagem de girassol, destacando vitaminas A e E e Ácidos Graxos Essenciais (AGE)
Resolução atinge produto Needs Loção Oleosa Dermoprotetora (Reprodução/Reprodução)
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Loção para pele é proibida pela Anvisa por alegações terapêuticas indevidas Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quinta-feira, 12, uma loção para pele por não ter regularização sanitária vigente e por apresentar alegações terapêuticas ” incompatíveis com o enquadramento regulatório de produtos cosméticos”. A resolução, publicada no Diário Oficial da União  (DOU), teve como foco o produto Needs Loção Oleosa Dermoprotetora.

De acordo com a agência, está proibida a venda, fabricação, distribuição, propaganda e o uso do produto fabricado pela Greenwood Indústria e Comércio Ltda.

“O produto não tem regularização sanitária vigente e apresenta alegações terapêuticas incompatíveis com o enquadramento regulatório de produtos cosméticos, que podem induzir seu uso em pele não íntegra”, informou, em nota, a Anvisa.

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A reportagem de VEJA solicitou um posicionamento à RD Saúde, grupo responsável pelas redes Raia e Drogasil, que se manifestou em comunicado: “A RD Saúde vai cumprir a determinação da Anvisa”.

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Propriedades terapêuticas

Assim como ocorre com os suplementos, cosméticos não podem apresentar propriedades terapêuticas, de acordo com as regras da Anvisa.

A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

Sobre a rotulagem, a legislação prevê que os cosméticos não podem induzir a “erro, engano ou confusão quanto a suas propriedades, procedência ou natureza, origem, composição, finalidade de uso admissível ou segurança” nem “alegações terapêuticas atribuídas ao uso do produto ou de seus ingredientes”.

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Desinfetantes hospitalares

Também nesta quinta-feira, a Anvisa suspendeu a fabricação, venda e distribuição de desinfetantes hospitalares fabricados pela LGR Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.

“Inspeção realizada na empresa, entre 14 e 18 de setembro de 2026, constatou o descumprimento da resolução que dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação para Produtos Saneantes. No mês de outubro, em reinspeção, verificou-se a manutenção do descumprimento parcial dos requisitos técnicos essenciais para a execução e a confiabilidade dos ensaios de controle de qualidade destinados à liberação dos produtos.”

A medida atinge os produtos:

  • Multibac BP
  • Multibac Pratik
  • Higiclor
  • Oxipro HP
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TAGS:
Anvisa
Dermatologia
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