Listeria monocytogenes: os riscos da bactéria encontrada em lote de queijo suspenso pela Anvisa

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A Anvisa suspendeu um lote de muçarela da marca Italy por contaminação com a bactéria Listeria monocytogenes. Esta bactéria causa listeriose, uma doença rara e grave para grupos de risco como gestantes, idosos e imunocomprometidos. A infecção pode ter sérias consequências, inclusive para recém-nascidos. Saiba mais sobre os riscos e alimentos vulneráveis.

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A detecção de contaminação em um lote de muçarela fatiada da marca Italy, que teve lote suspenso pela Anvisa, acendeu o alerta para os perigos da Listeria monocytogenes. Encontrada no solo, na água, em vegetais e em fezes de animais, a bactéria causa listeriose, uma enfermidade rara que pode apresentar quadros graves e até fatais em grupos de risco com o sistema imunológico fragilizado. Saiba mais sobre o caso.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas com o sistema imunológico sensível estão mais sujeitas a formas graves de listeriose. O grupo de risco inclui idosos, pacientes em tratamento contra o câncer, indivíduos transplantados e gestantes. Conforme a organização, mulheres grávidas possuem cerca de vinte vezes mais probabilidade de contrair a infecção do que outros adultos saudáveis. A contaminação durante a gestação pode levar a consequências sérias, como o aborto espontâneo ou a ocorrência de natimortos.

Quais os impactos da infecção nos recém-nascidos?

Conforme as diretrizes da OMS, a infecção por Listeria monocytogenes pode afetar diretamente os bebês ainda durante a gestação ou no nascimento. Os recém-nascidos atingidos pela listeriose correm o risco de apresentar baixo peso ao nascer. Além disso, a contaminação pode desencadear quadros graves de septicemia e meningite. Por esse motivo, as autoridades de saúde reforçam a importância de monitorar alimentos consumidos por gestantes e evitar produtos expostos a riscos de contaminação microbiológica durante o período de gravidez.

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Quais alimentos oferecem maior vulnerabilidade à contaminação?

De acordo com os dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde, determinados tipos de alimentos apresentam um nível mais elevado de risco para a presença do agente infeccioso. Entre os produtos destacados pela entidade estão os embutidos, como linguiças, além de queijos macios e pescados que passam por processos de defumação a frio. A contaminação desses itens aciona protocolos de fiscalização para impedir que produtos fora dos padrões de exigência sanitária cheguem ao consumidor.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.