Listeria monocytogenes: os riscos da bactéria encontrada em lote de queijo suspenso pela Anvisa
Agente causador da listeriose afeta com mais gravidade gestantes, idosos e imunossuprimidos, segundo a Organização Mundial da Saúde.
A detecção de contaminação em um lote de muçarela fatiada da marca Italy, que teve lote suspenso pela Anvisa, acendeu o alerta para os perigos da Listeria monocytogenes. Encontrada no solo, na água, em vegetais e em fezes de animais, a bactéria causa listeriose, uma enfermidade rara que pode apresentar quadros graves e até fatais em grupos de risco com o sistema imunológico fragilizado. Saiba mais sobre o caso.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas com o sistema imunológico sensível estão mais sujeitas a formas graves de listeriose. O grupo de risco inclui idosos, pacientes em tratamento contra o câncer, indivíduos transplantados e gestantes. Conforme a organização, mulheres grávidas possuem cerca de vinte vezes mais probabilidade de contrair a infecção do que outros adultos saudáveis. A contaminação durante a gestação pode levar a consequências sérias, como o aborto espontâneo ou a ocorrência de natimortos.
Quais os impactos da infecção nos recém-nascidos?
Conforme as diretrizes da OMS, a infecção por Listeria monocytogenes pode afetar diretamente os bebês ainda durante a gestação ou no nascimento. Os recém-nascidos atingidos pela listeriose correm o risco de apresentar baixo peso ao nascer. Além disso, a contaminação pode desencadear quadros graves de septicemia e meningite. Por esse motivo, as autoridades de saúde reforçam a importância de monitorar alimentos consumidos por gestantes e evitar produtos expostos a riscos de contaminação microbiológica durante o período de gravidez.
Quais alimentos oferecem maior vulnerabilidade à contaminação?
De acordo com os dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde, determinados tipos de alimentos apresentam um nível mais elevado de risco para a presença do agente infeccioso. Entre os produtos destacados pela entidade estão os embutidos, como linguiças, além de queijos macios e pescados que passam por processos de defumação a frio. A contaminação desses itens aciona protocolos de fiscalização para impedir que produtos fora dos padrões de exigência sanitária cheguem ao consumidor.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.