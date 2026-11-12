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Saúde

Listeria monocytogenes: os riscos da bactéria encontrada em lote de queijo suspenso pela Anvisa

Agente causador da listeriose afeta com mais gravidade gestantes, idosos e imunossuprimidos, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 20h00 | Atualizado em 13 nov 2026, 09h36
Fatia grande de queijo amarelo claro com muitos buracos irregulares, apoiada em papel amassado sobre uma superfície escura. Outros pedaços de queijo aparecem desfocados ao fundo
Queijo (Reprodução/Getty Images)
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Listeria monocytogenes: os riscos da bactéria encontrada em lote de queijo suspenso pela Anvisa Priorize VEJA no Google

A detecção de contaminação em um lote de muçarela fatiada da marca Italy, que teve lote suspenso pela Anvisa, acendeu o alerta para os perigos da Listeria monocytogenes. Encontrada no solo, na água, em vegetais e em fezes de animais, a bactéria causa listeriose, uma enfermidade rara que pode apresentar quadros graves e até fatais em grupos de risco com o sistema imunológico fragilizado. Saiba mais sobre o caso.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas com o sistema imunológico sensível estão mais sujeitas a formas graves de listeriose. O grupo de risco inclui idosos, pacientes em tratamento contra o câncer, indivíduos transplantados e gestantes. Conforme a organização, mulheres grávidas possuem cerca de vinte vezes mais probabilidade de contrair a infecção do que outros adultos saudáveis. A contaminação durante a gestação pode levar a consequências sérias, como o aborto espontâneo ou a ocorrência de natimortos.

Quais os impactos da infecção nos recém-nascidos?

Conforme as diretrizes da OMS, a infecção por Listeria monocytogenes pode afetar diretamente os bebês ainda durante a gestação ou no nascimento. Os recém-nascidos atingidos pela listeriose correm o risco de apresentar baixo peso ao nascer. Além disso, a contaminação pode desencadear quadros graves de septicemia e meningite. Por esse motivo, as autoridades de saúde reforçam a importância de monitorar alimentos consumidos por gestantes e evitar produtos expostos a riscos de contaminação microbiológica durante o período de gravidez.

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Quais alimentos oferecem maior vulnerabilidade à contaminação?

De acordo com os dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde, determinados tipos de alimentos apresentam um nível mais elevado de risco para a presença do agente infeccioso. Entre os produtos destacados pela entidade estão os embutidos, como linguiças, além de queijos macios e pescados que passam por processos de defumação a frio. A contaminação desses itens aciona protocolos de fiscalização para impedir que produtos fora dos padrões de exigência sanitária cheguem ao consumidor.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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