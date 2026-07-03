Levantar a cada 30 minutos pode reduzir risco de morte por câncer, sugere estudo

Parece inofensivo, mas passar muitas horas sentado pode trazer diversos riscos à saúde, como doenças cardiovasculares, distúrbios na coluna e obesidade. Se o tempo de sedentarismo for “quebrado” por pequenas doses de atividade física, porém, o risco desses problemas cai consideravelmente, inclusive no caso do câncer.

Um estudo publicado na quinta-feira, 2, na revista científica Plos Medicine, mostra que interromper o tempo sentado, mesmo com atividades leves, como uma curta caminhada pelo escritório, pode reduzir significativamente o risco de morte por câncer.

A pesquisa analisou dados de 91.292 participantes do UK Biobank, um grande banco de dados de saúde do Reino Unido. Cada participante usou um monitor de atividade por 7 dias e foi acompanhado por cerca de 12 anos.

No estudo, foi considerado comportamento sedentário prolongado qualquer período de pelo menos 30 minutos em que a pessoa permanecia sentada por 90% ou mais do tempo.

Já o comportamento sedentário interrompido incluía períodos com menos de 30 minutos ou aqueles em que havia mais de 10% de tempo em atividade, ou seja, sem estar sentado.

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O que eles descobriram

Os pesquisadores descobriram que o comportamento sedentário prolongado foi associado a maior risco de morte por câncer, maior incidência geral da doença e alguns tipos específicos de tumores, como aqueles ligados à obesidade e ao diabetes tipo 2.

Os dados mostram que ficar sentado por mais de 30 minutos seguidos, sem pausas, está particularmente associado a um risco maior de câncer. Por outro lado, interromper esse tempo sentado com algo tão simples quanto uma curta caminhada pode ser um fator de proteção para a saúde.

Para cada hora adicional de comportamento sedentário prolongado, houve um aumento de 10% no risco de morte por câncer. Já cada hora adicional de comportamento sedentário interrompido foi associada a um risco 19% menor de morte por câncer.

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Mesmo pequenas mudanças na rotina já foram associadas a benefícios. Substituir parte do tempo sentado por atividade física reduziu o risco de morte por câncer da seguinte forma:

1 hora por dia sentado foi substituída por atividade física leve: redução de 12% ;

; 30 minutos por dia sentado foram substituídos por atividade física moderada: redução de 8% ;

; 5 minutos por dia foram substituídos por atividade física vigorosa: redução de 22%.

A atividade física leve incluía movimentos do dia a dia, como tarefas domésticas e caminhadas lentas (até cerca de 4,8 km/h), enquanto a atividade física moderada se referiu a caminhadas em ritmo mais rápido (aproximadamente 4,8 a 6,4 km/h). Já a atividade física vigorosa incluiu corridas mais velozes, tênis e outras atividades de alta intensidade.

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Como pequenas pausas podem ajudam na prevenção do câncer?

Os pesquisadores afirmam que os resultados devem ser interpretados com cautela, já que o estudo é observacional, ou seja, ele identifica associações, mas não consegue provar que ficar sentado causa diretamente o aumento do risco de câncer.

No entanto, os resultados sugerem que os efeitos do comportamento sedentário sobre a saúde podem depender não somente do tempo total que uma pessoa fica sentada, mas também de como esse tempo é acumulado: se em longos períodos sem pausa ou interrompidos por algum tipo de atividade.

“Esse padrão é biologicamente plausível: estudos experimentais mostram que interromper longos períodos sentado com pequenas doses de atividade pode melhorar respostas metabólicas em comparação com o sedentarismo contínuo”, escreveram os autores no estudo.

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O trabalho menciona estudos anteriores que investigaram como substituir o comportamento sedentário por atividade física poderia ajudar na prevenção do câncer. Uma das hipóteses envolve o acúmulo de gordura em locais inadequados do organismo, conhecido como gordura ectópica, que é mais comum em pessoas com vida muito sedentária e está associado a alterações no metabolismo.

Outro mecanismo possível é o impacto do sedentarismo no controle do açúcar no sangue. Ficar muito tempo sentado pode prejudicar a regulação da glicose e levar a níveis mais altos de insulina, um hormônio que participa de processos como crescimento celular, morte celular programada e formação de novos vasos sanguíneos.

Quando essas vias ficam constantemente ativadas, há associação com maior risco de alguns tipos de câncer, como os de mama, próstata e intestino.

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Os autores destacam, porém, que mais estudos são necessários para desvendar os mecanismos biológicos exatos por trás dessas relações. Por ora, a recomendação mais prática é simples: levantar da cadeira ou do sofá várias vezes ao longo do dia, nem que seja para pegar água, ir ao banheiro ou dar uma pequena caminhada.