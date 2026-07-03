Levantar a cada 30 minutos pode reduzir risco de morte por câncer, sugere estudo

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
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GOVERNADOR - ES
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Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
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100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
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PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
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Eleito
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PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
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Eleito
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PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
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Eleito
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PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
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PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
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PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
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PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
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GOVERNADOR - TO
100,00%
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Saúde

Levantar a cada 30 minutos pode reduzir risco de morte por câncer, sugere estudo

Estudo com dados de 91 mil pessoas mostra que interromper longos períodos de sedentarismo com movimentos simples já pode ter efeito protetor sobre a saúde

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 14h00
caminhada
Comportamento sedentário interrompido: fazer pequenas pausas ao longo do dia pode prevenir doenças  (Foto: GI/Getty Images)
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Levantar a cada 30 minutos pode reduzir risco de morte por câncer, sugere estudo Priorize VEJA no Google

Parece inofensivo, mas passar muitas horas sentado pode trazer diversos riscos à saúde, como doenças cardiovasculares, distúrbios na coluna e obesidade. Se o tempo de sedentarismo for “quebrado” por pequenas doses de atividade física, porém, o risco desses problemas cai consideravelmente, inclusive no caso do câncer.

Um estudo publicado na quinta-feira, 2, na revista científica Plos Medicine, mostra que interromper o tempo sentado, mesmo com atividades leves, como uma curta caminhada pelo escritório, pode reduzir significativamente o risco de morte por câncer.

A pesquisa analisou dados de 91.292 participantes do UK Biobank, um grande banco de dados de saúde do Reino Unido. Cada participante usou um monitor de atividade por 7 dias e foi acompanhado por cerca de 12 anos.

No estudo, foi considerado comportamento sedentário prolongado qualquer período de pelo menos 30 minutos em que a pessoa permanecia sentada por 90% ou mais do tempo.

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Já o comportamento sedentário interrompido incluía períodos com menos de 30 minutos ou aqueles em que havia mais de 10% de tempo em atividade, ou seja, sem estar sentado.

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O que eles descobriram

    Os pesquisadores descobriram que o comportamento sedentário prolongado foi associado a maior risco de morte por câncer, maior incidência geral da doença e alguns tipos específicos de tumores, como aqueles ligados à obesidade e ao diabetes tipo 2.

    Os dados mostram que ficar sentado por mais de 30 minutos seguidos, sem pausas, está particularmente associado a um risco maior de câncer. Por outro lado, interromper esse tempo sentado com algo tão simples quanto uma curta caminhada pode ser um fator de proteção para a saúde.

    Para cada hora adicional de comportamento sedentário prolongado, houve um aumento de 10% no risco de morte por câncer. Já cada hora adicional de comportamento sedentário interrompido foi associada a um risco 19% menor de morte por câncer.

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    Mesmo pequenas mudanças na rotina já foram associadas a benefícios. Substituir parte do tempo sentado por atividade física reduziu o risco de morte por câncer da seguinte forma:

    • 1 hora por dia sentado foi substituída por atividade física leve: redução de 12%;
    • 30 minutos por dia sentado foram substituídos por atividade física moderada: redução de 8%;
    • 5 minutos por dia foram substituídos por atividade física vigorosa: redução de 22%.

    A atividade física leve incluía movimentos do dia a dia, como tarefas domésticas e caminhadas lentas (até cerca de 4,8 km/h), enquanto a atividade física moderada se referiu a caminhadas em ritmo mais rápido (aproximadamente 4,8 a 6,4 km/h). Já a atividade física vigorosa incluiu corridas mais velozes, tênis e outras atividades de alta intensidade.

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    Como pequenas pausas podem ajudam na prevenção do câncer?

    Os pesquisadores afirmam que os resultados devem ser interpretados com cautela, já que o estudo é observacional, ou seja, ele identifica associações, mas não consegue provar que ficar sentado causa diretamente o aumento do risco de câncer.

    No entanto, os resultados sugerem que os efeitos do comportamento sedentário sobre a saúde podem depender não somente do tempo total que uma pessoa fica sentada, mas também de como esse tempo é acumulado: se em longos períodos sem pausa ou interrompidos por algum tipo de atividade.

    “Esse padrão é biologicamente plausível: estudos experimentais mostram que interromper longos períodos sentado com pequenas doses de atividade pode melhorar respostas metabólicas em comparação com o sedentarismo contínuo”, escreveram os autores no estudo.

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    O trabalho menciona estudos anteriores que investigaram como substituir o comportamento sedentário por atividade física poderia ajudar na prevenção do câncer. Uma das hipóteses envolve o acúmulo de gordura em locais inadequados do organismo, conhecido como gordura ectópica, que é mais comum em pessoas com vida muito sedentária e está associado a alterações no metabolismo.

    Outro mecanismo possível é o impacto do sedentarismo no controle do açúcar no sangue. Ficar muito tempo sentado pode prejudicar a regulação da glicose e levar a níveis mais altos de insulina, um hormônio que participa de processos como crescimento celular, morte celular programada e formação de novos vasos sanguíneos.

    Quando essas vias ficam constantemente ativadas, há associação com maior risco de alguns tipos de câncer, como os de mama, próstata e intestino.

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    Os autores destacam, porém, que mais estudos são necessários para desvendar os mecanismos biológicos exatos por trás dessas relações. Por ora, a recomendação mais prática é simples: levantar da cadeira ou do sofá várias vezes ao longo do dia, nem que seja para pegar água, ir ao banheiro ou dar uma pequena caminhada.

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    Atividade Física
    Câncer
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