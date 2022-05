Levantamento de rede de saúde indica 28% de positividade para a Covid-19

Um levantamento realizado pela rede de saúde integrada Dasa, divulgado nesta terça-feira 24, identificou um crescimento nos índices de positividade para Covid-19 em suas unidades em todo Brasil. De acordo com o documento, a média semanal de resultados positivos passou de 23,93% na semana de 9 a 15 de maio, para 28,22% entre os dias 16 e 22 de maio. Na semana de 2 a 8 de maio, a média havia sido de 19,93%.

O levantamento aponta que a positividade se mantém alta na região Sul, com 39,11% na semana de 16 a 22 de maio. Em São Paulo, esse número foi de 24,8% de 9 a 15 de maio, para 29,56%, na última semana. No mesmo período, o Distrito Federal registrou o maior aumento do índice de positividade, que passou de 18,77% para 26,04%. Já nas unidades do Nordeste, o crescimento foi de 10,67% para 14,98%.

No Rio de Janeiro, o índice apresentou um leve aumento nas duas semanas, saltando de 21,44% para 25,01% de positividade para Covid-19. Na região Centro-Oeste, números também cresceram de 20,49% para 26,09%.

A média de volume de testes realizados em todas as unidades da rede apresentou aumento de 18%, sendo a maior alta regional em São Paulo, com aumento de 23%. No Rio de Janeiro, esse crescimento foi de 21,2% e, na região Centro-Oeste, de 22%.

Continua após a publicidade