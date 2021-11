Juiz decide por obrigatoriedade do uso de máscaras em escolas do Texas

A volta às aulas em todo o mundo está causando diversas polêmicas. No Texas, nos Estados Unidos, a ordem que veta a obrigatoriedade do uso de máscaras em escolas, feita pelo governador Greg Abbott, foi barrada pelo juiz federal Lee Yeakel na quarta-feira,10. O magistrado decidiu que a medida fere os direitos dos alunos com deficiência, mais suscetíveis às complicações da Covid-19.

O documento com a ordem executiva foi assinado por Abbott no fim de julho e informava que “nenhuma entidade governamental, incluindo condado, cidade, distrito escolar, autoridade de saúde pública e funcionário do governo poderia exigir o uso de cobertura facial ou ordenar que uma pessoa use máscara.”

Após a publicação do documento, familiares de alunos e a entidade Disability Rights Texas entraram com uma ação para anular a decisão.

Yeakel argumentou que a medida violava a Lei dos Americanos com Deficiências, de 1990. Na decisão, ele disse que ao menos 45 distritos do Texas tiveram de fechar temporariamente as escolas por surtos da doença e que mais de 211 mil estudantes testaram positivo para o vírus desde o início do ano letivo no estado.

“As condições médicas dos demandantes os colocam em maior risco de contrair Covid-19 e apresentar sintomas graves do vírus”, disse, na decisão.

O procurador-Geral do Texas, Ken Paxton, um dos réus na ação, manifestou-se no Twitter e informou que discorda da decisão. Também anunciou que irá contestar a decisão.