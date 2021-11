Jon Bon Jovi testa positivo para Covid-19 e cancela show nos EUA

Jon Bon Jovi, 59, testou positivo para a Covid-19 pouco antes de subir ao palco em Miami Beach, nos Estados Unidos, no sábado, 30. Todos os integrantes da banda fizeram um teste rápido e a infecção foi detectada no cantor dezenove minutos antes do início do show, que mesmo com o público já no local, foi cancelado.

Segundo um representante da banda, que confirmou a informação, Bon Jovi está sem sintomas. “Jon está totalmente vacinado e se sentindo bem”, disse à revista Variety.

Os exames dos outros membros da banda, David Bryan, Tico Torres e Hugh McDonald, deram negativo.