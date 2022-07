Joe Biden testa positivo para Covid-19 pela 2ª vez em um mês

Joe Biden, 79 anos, voltou a testar positivo para Covid-19, dias depois de ter recebido um teste negativo para a doença, afirmou a Casa Branca neste sábado, 30. Biden foi diagnosticado com Covid-19 no dia 21 de julho e, após seis dias de isolamento, fez um teste que deu negativo. O presidente americano estava sendo medicado com Paxlovid, remédio que se provou efetivo ao reduzir a carga viral do vírus no corpo, porém, costuma apresentar um “efeito rebote” – ou seja, o retorno da doença – assim que a medicação é interrompida.

Segundo comunicado, Biden está sem sintomas e se sente bem. Ele ficará isolado mais cinco dias. Quando recebeu o primeiro diagnóstico, o presidente publicou no Twitter que estava assintomático e que se isolaria para a segurança das pessoas ao redor dele. “Continuo trabalhando e em breve volto à estrada.” Biden publicou neste sábado um vídeo curto falando sobre o novo teste e que, por enquanto, continua trabalhando de casa, isolado.