João Doria tem alta de hospital em São Paulo

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), teve alta do Hospital Albert Einstein, no início da tarde desta terça-feira, 16. O motivo da internação foi a realização de um check-up.

Os exames incluíram testes laboratoriais, endoscópicos e de imagem.

O governador foi atendido pelos especialistas David Uip, infectologista; Sidney Klajner, coloproctologista; Roberto Kalil Filho, cardiologista; Moisés Cohen, ortopedista e Miguel Cendoroglo, Diretor Médico e de Serviços Hospitalares do Einstein.