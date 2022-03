João Doria anuncia mutirão de vacinação contra a Covid-19 no domingo

O governador de São Paulo, João Doria anunciou nesta quarta-feira 23, que o estado fará um mutirão de vacinação contra a Covid-19 no domingo, 27. Trata-se da campanha “Domingão da Vacinação”, que acontecerá das 7hs às 19hs. Ele também informou que vai antecipar a campanha de vacinação contra a gripe, no mesmo dia. “A ideia é imunizar muitas pessoas, em especial, as crianças de 5 a 11 anos”, disse o governador.

A coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, afirmou que é uma boa oportunidade para as pessoas completarem seu esquema vacinal contra a Covid-19 e, simultaneamente, receberem a vacina contra a gripe. “É uma questão de proteção”, disse ela, informando que 65% da população elegível já tomou a terceira dose do imunizante contra o coronavírus no estado.

“É importante dizer que nosso foco principal são as crianças. Pedimos aos pais que procurem as unidades básicas de saúde e levem suas crianças de 5 a 11 anos para tomar a primeira e a segunda dose neste domingo”, disse Regiane, que ressaltou ainda a importância dos idosos com mais da quarta dose contra a Covid-19 para idosos com mais de 80 anos.