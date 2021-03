Janssen confirma acordo com o Ministério da Saúde para 38 milhões de doses

A Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, confirmou nesta sexta-feira, 19, que o Ministério da Saúde assinou um acordo de compra antecipada de 38 milhões de doses da vacina de dose única contra a Covid-19. desenvolvida pela empresa.

Em comunicado, a empresa afirmou que “o fornecimento da vacina ao Brasil está sujeito à autorização regulatória das autoridades de saúde, disponibilidade do produto e outras condições definidas no acordo”.

Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde também confirmou nesta sexta que os contratos com as farmacêuticas Pfizer e Janssen foram concluídos e assinados. Com a finalização das negociações, confirma-se a garantia de 138 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para este ano de 2021.

Com a compra finalizada, o Brasil tem por volta de 560 milhões de doses de vacinas a serem recebidas neste ano. Entre as seis farmacêuticas fornecedoras, a vacina da Janssen guarda um diferencial: trata-se do único imunizante que promove a proteção em dose única.

Neste novo comunicado não houve a confirmação de como se dará o cronograma de entregas. A pasta limita-se a dizer que ele é “enviado ao Ministério da Saúde pelos laboratórios e está sujeito a alterações, de acordo com a disponibilidade de doses e a real entrega dos quantitativos realizada pelos fornecedores”.

Na segunda-feira, 15, porém o Ministério da Saúde divulgou o seguinte cronograma para os dois laboratórios. Pfizer — abril: 1 milhão de doses; maio : 2,5 milhões de doses; junho: 10 milhões de doses; julho: 10 milhões; agosto: 30 milhões de doses; setembro: 46,5 milhões de doses. E para Janssen 16,9 milhões de doses entre julho e setembro e 21,1 milhões entre outubro e dezembro.