‘Janeiro seco’: conheça os benefícios de abster-se de álcool por 1 mês

O ‘janeiro seco‘ (tradução livre da expressão em inglês Dry January) incentiva as pessoas a não beberem álcool por um mês no início do ano. Embora tenha sido criada pela ONG britânica Alcohol Change United Kingdom, milhares de pessoas em todo o mundo se comprometem a participar da iniciativa anualmente. Além de servir como um ‘detox‘ após possíveis excessos durante as festas de final de ano, um novo estudo acaba mostrar que os efeitos benéficos de 31 dias de abstinência se estendem pelos meses posteriores à iniciativa.

Pesquisadores da Universidade de Sussex, em Falmer, no Reino Unido, analisaram dados de três pesquisas on-line com pessoas que haviam aderido ao janeiro seco. Os resultados mostraram que a abstenção de álcool por um mês trouxe benefícios como aumento de energia, peso corporal mais saudável, mais concentração e menos necessidade de beber álcool nos meses posteriores à iniciativa.

“O simples ato de tirar um mês de folga do álcool ajuda as pessoas a beberem menos em longo prazo. Em agosto, as pessoas estão relatando um dia seco adicional por semana. Também há benefícios imediatos consideráveis: nove em cada dez pessoas economizam dinheiro, sete em cada dez dormem melhor e três em cinco perdem peso,”, disse Richard de Visser, autor da pesquisa, ao site especializado Medical News Today.

Uma longa lista de benefícios

93% dos participantes relataram ter um sentimento de realização no final do mês sem álcool

88% tinham economizado o dinheiro que eles gastariam em bebidas

82% dos participantes relataram uma maior consciência de sua relação com o álcool

80% se sentiram mais no controle de seus hábitos de bebida

76% entenderam quando se sentiram mais tentados a beber e por que

71% dos participantes aprenderam que não precisavam de álcool para se divertirem

71% disseram que desfrutaram de uma melhor qualidade de sono

70% relataram melhor saúde geral

67% tinham níveis de energia mais altos

58% dos participantes perderam peso

57% relataram melhor concentração

54% disseram que notaram melhor saúde da pele

Efeitos duradouros

Os pesquisadores ressaltaram que esses benefícios também foram observados naqueles que ficaram sem bebida alcoólica por períodos mais curtos. “Curiosamente, essas mudanças no consumo de álcool também foram observadas nos participantes que não conseguiram ficar o mês inteiro sem consumir bebida alcoólica – embora sejam um pouco menores. Isso mostra que há benefícios reais em apenas tentar completar o Janeiro Seco”, enfatiza o pesquisador.

“A coisa brilhante sobre o Janeiro Seco é que não é realmente sobre janeiro. Abster-se de álcool por 31 dias nos mostra que não precisamos disso para nos divertir, relaxar, socializar. […] Isso significa que, pelo resto do ano, estaremos mais aptos a tomar decisões sobre como bebemos e evitar fazer isso mais do que realmente queremos”, disse Richard Piper, CEO da Alcohol Change UK.