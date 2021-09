Jair Bolsonaro vai liberar vacinação para adolescentes sem comorbidades

Jair Bolsonaro vai liberar a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes em todo o Brasil. O presidente editará um decreto, previsto para ser publicado ainda nesta quarta-feira 22, dizendo que os jovens entre 12 e 17 anos só poderão receber a vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esse grupo. Atualmente, apenas o imunizante da Pfizer tem autorização para aplicação nesta faixa etária.

O texto virá seis dias depois do Ministério da Saúde ter recomendado a suspensão da imunização em adolescentes sem comorbidades. No dia seguinte à posição do governo federal, a Anvisa se manifestou mantendo a recomendação de vacinação dos adolescentes maiores de 12 anos com a vacina da Pfizer.