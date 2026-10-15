Ivermectina cura câncer? O alerta da Anvisa após protocolos vendidos nas redes sociais

Medicamento antiparasitário geralmente indicado para tratar diferentes quadros infecciosos causados por vermes, a ivermectina está sendo vendida em e-books e protocolos de tratamento para o câncer. O alerta foi feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira, 15.

Segundo o órgão, publicações nas redes sociais afirmam que foram iniciados ensaios clínicos para demonstrar a segurança e o benefício real do remédio para pacientes oncológicos. “No entanto, NÃO existem evidências científicas de que a ivermectina cure câncer ou qualquer outra doença além daquelas previstas em sua bula: o medicamento atua contra várias espécies de parasitas e vermes”, afirma o comunicado.

A agência aponta que vários perfis estão circulando informações a respeito de possíveis estudos em laboratório e em animais, sugerindo que o medicamento poderia ter “propriedades antitumorais”.

O órgão explica que, na verdade, existem estudos sobre o uso da substância e do mebendazol (outro antiparasitário e antiprotozoário utilizado principalmente no tratamento da doença de Chagas) que mostraram que ambos tiveram algum efeito contra o câncer, porém os testes foram realizados em células e em ratos. Ainda não há estudos desse tipo com humanos.

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“Estudos in vitro e em animais são os primeiros realizados em pesquisas iniciais, mas, por si só, NÃO são suficientes para comprovar a eficácia terapêutica de um medicamento”, diz a nota.

O principal risco desse tipo de conteúdo, alerta a agência, é que muitos pacientes podem acabar abandonando terapias comprovadas para o tratamento do câncer, como a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia ou a cirurgia, dependendo do caso. “Com isso, as chances de cura ou controle da doença caem significativamente”.

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Segundo a Anvisa, outra preocupação dos especialistas é que o uso de substâncias sem orientação médica pode interferir na eficácia dos tratamentos oncológicos convencionais ou até intensificar efeitos colaterais.

O órgão esclarece ainda que não existe pedido ou estudo de nenhum laboratório junto à agência para que a ivermectina seja indicada em bula para tratamentos oncológicos.

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“NÃO existe pedido ou estudo de nenhum laboratório junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que esse medicamento também seja indicado em bula para tratamentos oncológicos”, adverte.