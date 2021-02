Itália vai permitir a entrada de residentes vindos do Brasil

O ministro da Saúde da Itália assinará nos próximos dias um decreto que permitirá a entrada de residentes e de quem tem filhos menores de idade no país vindos do Brasil. Ao chegar no território italiano, porém, eles terão de ir direto para suas casas.

A entrada estava proibida por causa da variante brasileira do novo coronavírus. O documento italiano também deverá manter o toque de recolher das 22 horas às 5 horas. Nesse período só são permitidos deslocamentos por trabalho ou motivos de saúde.

As escolas vão manter as aulas presenciais para os alunos do ensino básico e fundamental. Para o ensino médio, a ocupação nas salas deve ser de no máximo 75%. Após as 18 horas é proibido o consumo de alimentos e bebidas em locais públicos.

A previsão é de que as novas regras entrem em vigor em 6 de março. A Itália está com 2,8 milhões de casos de Covid-19 e 97 mil mortes.