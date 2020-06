Itália elimina distância de 1 metro nos aviões que utilizam filtros de ar

A Itália eliminou a obrigação de manter uma distância de 1 metro entre os passageiros dos aviões a fim de evitar o contágio da pandemia da Covid-19, caso sejam adotados filtros especiais para purificar o ar.

A medida vale a partir da próxima segunda-feira. Está estabelecido que os passageiros devem obrigatoriamente usar máscaras e os assentos permanecer na posição vertical, mas não será necessário deixar espaço enquanto o ar for purificado a cada três minutos com filtros EPE, instalados praticamente em todas as aeronaves.

ASSINE VEJA Clique e Assine

O decreto frisa, no entanto, a “obrigação de distância interpessoal de um metro a bordo da aeronave, dentro dos terminais e todas as outras instalações aeroportuárias (por exemplo, ônibus para o transporte de passageiros)”.

A determinação também afirmou que a duração máxima do uso da máscara cirúrgica não exceda quatro horas.

Continua após a publicidade

Com EFE