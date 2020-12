Itália determina lockdown entre Natal e Ano Novo

Frente ao pico de casos e mortes por Covid-19 registrados atualmente, o primeiro ministro italiano Giuseppe Conte decretou lockdown entre os dias 24 de dezembro e 6 de janeiro no país. Durante o período, todas os bares e restaurantes permanecerão fechados.

Há algumas regras que permitirão a circulação dos italianos ao longo desses dias. As lojas poderão abrir entre 28 e 30 de dezembro e em 4 de janeiro — as pessoas poderão circular nesses dias, em horários restritos. Nas vésperas dos feriados, será possível visitar parentes uma vez ao dia, com o limite de duas pessoas por vez. A população poderá viajar apenas por motivos de trabalho, saúde ou emergência.

A Itália registrou nas últimas 24 horas, 674 mortes pela Covid-19 e 17.992 casos. No total, o país soma 67.220 óbitos e 1.921.778 infecções.