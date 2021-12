Israel libera 4ª dose de vacina contra Covid para mais vulneráveis

Anunciada no último dia 21, a oferta da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para populações mais vulneráveis, como idosos e imunossuprimidos, será realizada em Israel. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 30, pelo diretor-geral do Ministério da Saúde, Nachman Ash, que vai verificar se a medida será ampliada.

A segunda dose de reforço também será aplicada em profissionais de saúde e a iniciativa tem como foco o avanço da variante de preocupação ômicron que, embora desencadeie casos leves a moderados da infecção, tem sido associada ao aumento de internações e sobrecarga dos hospitais nos Estados Unidos e na Europa.

Com a decisão, o país se consolida como um dos pioneiros na administração de doses de reforço para tentar evitar a disseminação do novo coronavírus. Na semana passada, um painel de especialistas do Ministério da Saúde israelense sugeriu que fosse aplicada mais uma dose do imunizante da Pfizer/BioNTech no público mais vulnerável à doença.

No início desta semana, o hospital Sheba Medical Center iniciou testes para verificar a segurança e a eficácia de uma quarta dose da vacina contra a Covid-19 com 150 profissionais. Os participantes receberam o reforço com o imunizante da Pfizer-BioNTech há quatro meses. /Com agências internacionais