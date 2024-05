Ioga pode melhorar qualidade de vida de quem tem insuficiência cardíaca

Praticar ioga pode ajudar pacientes com insuficiência cardíaca a se sentirem mais dispostos e a serem mais ativos. Essa é a conclusão de um estudo apresentado no Congresso de Insuficiência Cardíaca de 2024, realizado pela Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC). Segundo os resultados, a prática com foco na respiração, meditação e relaxamento mostrou melhorias nos sintomas dos pacientes, fortalecendo seus corações e os permitindo realizar mais atividades.

A pesquisa envolveu 85 voluntários, com idades entre 30 e 70 anos, que tinham sido submetidos a um procedimento cardíaco recente e estavam tomando medicamentos recomendados para insuficiência cardíaca – condição em que o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo.

Isso pode levar a sintomas como cansaço, falta de ar e dificuldade em realizar atividades cotidianas. Os participantes, então, foram divididos em dois grupos: um que praticava ioga e outro que não praticava. Todos continuaram a tomar seus medicamentos, uma vez que a intenção do estudo não é substituir as drogas, mas sim complementá-las.

Os pacientes no grupo de ioga foram ensinados por instrutores experientes a como realizar exercícios de respiração, meditação e relaxamento. Eles foram supervisionados por uma semana e depois orientados a continuar praticando ioga em casa por 50 minutos, uma vez por semana. Ademais, os pesquisadores acompanharam essas pessoas por um ano e meio, avaliando a estrutura e a função do coração por meio de ecocardiografia, além de medir a pressão arterial, frequência cardíaca, peso corporal e índice de massa corporal (IMC). Eles também avaliaram a capacidade dos voluntários de realizar atividades cotidianas.

Coração Forte

Os resultados do estudo mostraram que os pacientes que praticavam ioga apresentaram melhorias significativas em todos os aspectos avaliados em comparação com aqueles que apenas tomavam medicamentos. Eles tinham corações mais saudáveis e conseguiam realizar melhor atividades comuns, como andar e subir escadas.

Para os autores, a prática de ioga, quando combinada com tratamentos médicos convencionais, pode ajudar pessoas que sofrem com insuficiência cardíaca a melhorar sua qualidade de vida e a fortalecer seus corações. No entanto, é fundamental que os pacientes conversem com seus médicos antes de iniciar a prática e continuarem tomando seus medicamentos conforme prescrito.