Injeção semestral baixa o colesterol sem aumentar o risco de efeitos colaterais como dores musculares

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
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Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
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Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
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Eleito
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PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
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PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
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PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
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Eleito
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PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
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PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
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Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
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PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
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PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
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UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
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PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
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Saúde

Injeção semestral baixa o colesterol sem aumentar o risco de efeitos colaterais como dores musculares

Medicação é uma terapia genética já disponível no país e representa uma estratégia para pessoas que têm intolerância às tradicionais estatinas

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 07h30 | Atualizado em 3 jul 2026, 08h40
placa-gordura-colesterol
Obstrução por placas de gordura: uma das consequências perigosas do colesterol elevado (iStockphoto/Getty Images)
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Injeção semestral baixa o colesterol sem aumentar o risco de efeitos colaterais como dores musculares Priorize VEJA no Google

Controlar o colesterol ruim, o famoso LDL, parece simples no papel: medir com exames, tratar com mudanças de estilo de vida e comprimidos, ajustar doses e repetir o processo até chegar à meta. Mas, na vida real, essa conta raramente fecha tão bem. Muitos pacientes de alto risco cardiovascular seguem acima dos níveis recomendados, mesmo usando estatinas e outros remédios. Outros reduzem ou abandonam o tratamento por causa de dores musculares, um dos efeitos adversos mais temidos por aí.

É nesse cenário que desponta um novo estudo concebido para avaliar uma terapia chamada inclisirana que já tem aprovação das agências regulatórias. Trata-se de um medicamento à base de RNA e aplicação subcutânea de uso semestral capaz de reduzir a produção de uma proteína envolvida no controle do LDL circulante.

A pesquisa acaba de ser publicada no European Heart Journal e teve como principal centro acadêmico associado o Deutsches Herzzentrum der Charité, em Berlim, na Alemanha.

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Ela comparou duas abordagens terapêuticas em 1.770 adultos com colesterol elevado e risco cardiovascular alto ou muito alto. De um lado, os participantes receberam inclisirana somada a medicamentos usuais para baixar o colesterol de forma otimizada. Do outro, receberam placebo (injeções sem princípio ativo) mais essa mesma otimização de tratamento, incluindo doses de rosuvastatina e, quando necessário, outras medicações para reduzir os níveis de colesterol, como ácido bempedoico e ezetimiba.

O resultado chama a atenção: em apenas 90 dias, 84,9% dos pacientes do grupo da inclisirana atingiram sua meta individual de taxas de LDL, contra 31% no grupo de tratamento otimizado sem o medicamento inovador. Em outras palavras, a estratégia com inclisirana aumentou de forma expressiva a chance de chegar ao alvo terapêutico em uma população justamente marcada pela dificuldade de controle.

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Por dentro do colesterol e do tratamento

O colesterol LDL não ganhou o apelido de “ruim” à toa. Ele participa diretamente da formação das placas de gordura nas artérias, processo que pode levar a infarto, AVC e outras complicações cardiovasculares. Por isso, quanto maior o risco do paciente, mais baixa costuma ser a meta recomendada pelas diretrizes. O desafio é transformar essa meta em realidade — e mantê-la ao longo do tempo.

Nesse ponto, o VICTORION-Difference trouxe outro dado relevante. Ao fim de 360 dias, a redução média do LDL foi de 59,5% no grupo inclisirana, em comparação com 24,3% no grupo de terapia otimizada isolada. A queda começou cedo e se manteve ao longo do acompanhamento, sugerindo um efeito sustentado.

A inclisirana funciona de modo diferente das estatinas. Enquanto estas atuam reduzindo a produção de colesterol no fígado, a inclisirana usa uma tecnologia chamada RNA de interferência pequeno, ou siRNA, para “silenciar” uma mensagem genética ligada à produção de uma proteína-chave nessa história, a PCSK9. Com menos PCSK9 circulando, o organismo consegue remover mais LDL do sangue.

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Após as doses iniciais, o esquema prevê aplicações semestrais, o que pode facilitar a adesão em pacientes que têm dificuldade com remédios diários.

Outro ponto forte do estudo foi olhar não apenas para números de exame, mas também para a tolerabilidade do tratamento. Eventos adversos, incluindo as dores musculares relatadas por pacientes que tomam estatinas, foram menos frequentes no grupo da inclisirana: 11,9% contra 19,2% no grupo de terapia otimizada sem o medicamento. Também houve sinais favoráveis em medidas de dor e interferência da dor nas atividades, embora alguns resultados tenham sido modestos.

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Isso importa porque dor muscular não é um detalhe. Ela interfere no trabalho, no sono, na prática de exercícios e na confiança no tratamento. Mesmo quando não há lesão muscular grave, o desconforto pode levar ao abandono ou ao uso irregular das estatinas. E, quando o tratamento perde constância, o risco cardiovascular volta a subir.

Em resumo, os dados desse trabalho reforçam uma mudança de mentalidade na cardiologia preventiva: tratar colesterol elevado em pacientes de alto risco talvez exija menos espera e mais ação precoce. Para quem já teve infarto, AVC, doença arterial periférica ou acumula múltiplos fatores de risco, ficar meses ou anos acima da meta pode significar exposição prolongada a um inimigo silencioso.

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Não se trata de abandonar as estatinas. Elas seguem a base do tratamento medicamentoso, são seguras e têm eficácia demonstrada. Mas, para alguns pacientes, combinar estratégias, inclusive as mais modernas, tende a ser mais eficiente na proteção cardiovascular.

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