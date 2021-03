Iniciativa busca prevenção das causas de morte mais comuns para mulheres

A doença cardiovascular é a principal causa de morte entre mulheres pelo mundo: aproximadamente um terço de todas as pessoas do sexo feminino apresenta esse problema, de acordo com a OMS. A pandemia agravou ainda mais o cenário, tendo em vista que obrigou o adiamento de cuidados preventivos que poderiam mitigar os riscos de doenças cardiovasculares.

Com a intenção de alertar a população feminina acerca desse problema, os grupos Fleury e Sabin organizaram o movimento Coração da Mulher – Cuidado a cada batimento. O objetivo da iniciativa é conscientizar as mulheres acerca da prevenção das doenças cardiovasculares e de hábitos saudáveis que podem reduzir os problemas cardíacos entre elas.

O projeto conta com o apoio da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo e terá início hoje, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, com o lançamento de um site e de perfis nas redes sociais (@coracaodamulher). O website conta com estatísticas, textos informativos e históricos. As mulheres que se inscreverem receberão informações sobre o movimento e formas de prevenção de doenças cardiovasculares.