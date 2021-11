Inglaterra teme nova onda de Covid e pede adesão à terceira dose da vacina

Na manhã deste domingo, 7, o secretário de Saúde da Inglaterra, Sajid Javid, fez um apelo para que todos os indivíduos no pais que sejam elegíveis para a terceira dose da vacina contra a Covid-19 se imunizem com urgência. “Estamos em uma missão nacional para evitar a necessidade de implantação de restrições no Natal”, afirmou Javid. O reforço vacinal está disponível no país europeu para quem tem mais de 50 anos, aos profissionais de saúde e da área de assistência social e a adolescentes com mais de 16 anos com comorbidades. Até agora, dez milhões de pessoas pertencentes a esses grupos foram imunizadas com a terceira dose. Porém, cerca de 30% de idosos com mais de 80 anos e 40% dos maiores de 50 anos ainda não procuraram os locais de vacinação.

O apelo acontece em um momento de enorme preocupação em relação à Covid-19 em toda a Europa. Na semana passada, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou o continente como o novo epicentro da pandemia. Os níveis de transmissão do vírus estão altos e, segundo a entidade, nos próximos três meses poderão ser registradas 500 mil mortes causadas pela enfermidade. Diante do ressurgimento de casos, alguns países, como a Holanda, voltaram a impor restrições sanitárias.

O grande temor é que a chegada do inverno crie a condição perfeita para que o continente viva uma nova onda da enfermidade especialmente pelo fato de que a proteção oferecida pelos imunizantes tende a diminuir com o passar do tempo. “Sabemos que a imunidade começa a cair depois de seis meses após a primeira dose, principalmente em idosos e os mais vulneráveis”, disse o secretário de Saúde da Inglaterra. “E as doses extras vão deixá-los seguros durante o inverno.”