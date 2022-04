Índice de mortes é 96% menor do que o registrado na Páscoa passada

Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) neste domingo, 17, apontam o reflexo irrefutável do avanço da vacinação em detrimento da letalidade da Covid-19 no país. Com mais de 40% da população imunizada com a dose de reforço, a média móvel de mortes desta Páscoa é 96,3% menor do que a registrada no mesmo feriado em 2021. No ano passado, o levantamento de VEJA computou 2.746,7 óbitos no índice, que hoje tem como média 100,3 vítimas fatais.

Depois de um longo período com frequentes altas no primeiro trimestre do ano – e picos de mais de 950 óbitos na média móvel, número quase 10 vezes maior que o atual –, o Brasil tem registrado, nos últimos dias, os índices mais baixos desde a primeira semana de janeiro, antes da terceira onda pandêmica, provocada pela variante ômicron. A média móvel de mortes em decorrência da Covid-19 computada neste domingo, por exemplo, é a menor desde 6 de janeiro.

Os índices de transmissão do vírus no Brasil também têm sido impactados pela campanha de vacinação. Em queda, a média móvel de novos casos apresentada neste domingo – 14.316,6 – é 77,7% menor do que a registrada há um ano.

Já na comparação com os dados computados há 14 dias, a curva de vítimas fatais caiu 44,6%; enquanto a de contaminação está 36,2% mais baixa. De acordo com a avaliação de infectologistas, a variação de 15% para menos, na comparação com 14 dias atrás, coloca a situação pandêmica em queda.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia (confira os gráficos no final da matéria). Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas e nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal).

Nas últimas 24 horas, o Brasil computou 2.541 novos diagnósticos positivos e 22 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 30.252.618 contaminados pelo vírus e 661.960 vítimas fatais em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas cinco regiões do país e em todos os Estados: