Índice de eventos adversos após CoronaVac fica abaixo de 1%, diz Butantan

O Instituto Butantan divulgou nesta quarta-feira, 27, que o índice de eventos adversos causados pela CoronaVac, imunizante contra a Covid-19 desenvolvido pela instituição em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é inferior a 1%, segundo a avaliação das doses aplicadas em pessoas com mais de 18 anos no Brasil.

“Em números, isso significa que, em cerca de 130 milhões de doses aplicadas no país, houve em torno de mil casos notificados de eventos adversos graves e 7 mil eventos adversos não graves, em ambos não chegam a 1% das doses aplicadas”, explicou, em nota, Vera Gattás, pesquisadora científica e responsável pela farmacovigilância do instituto. De acordo com Vera, isso significa que o imunizante é seguro para o público vacinado, o que foi comprovado com os dados de vida real. A CoronaVac foi a primeira vacina contra a Covid-19 a ser aplicada no Brasil em 17 de janeiro de 2021.

Ainda segundo a pesquisadora, estudos com crianças a partir de 3 anos, aptas a receber o imunizante no país, tiveram resultados positivas de segurança. Entre as reações mais comuns, estão: dor, inchaço e vermelhidão no local da aplicação.

“Verificamos ainda que os benefícios da vacinação com CoronaVac superam muito os seus riscos de eventos adversos”, afirmou Vera.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

