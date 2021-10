Índice de depressão dispara nos Estados Unidos após um ano de pandemia

Um estudo da Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston (BUSPH), publicado na revista The Lancet Regional Health – Américas, apresentou dados alarmantes sobre a saúde mental nos Estados Unidos: 32,8% dos adultos expressaram sintomas depressivos elevados em 2021, índice mais elevado do que os 27,8% registrados nos primeiros meses de 2020 e do que os 8,5% verificados antes da crise sanitária. Ou seja, a depressão aumentou muito entre os americanos durante o primeiro ano após o surgimento do novo coronavírus.

Segundo o levantamento, pessoas com a renda mais baixa são as que mais sofreram os impactos negativos da pandemia. Os solteiros, de acordo com a pesquisa, também aparecem como um grupo relevante entre os prejudicados. “Desta vez, os sintomas não seguem os padrões pós-traumáticos como os causados pelo furacão Ike e o surto de Ebola”, diz Sandro Galea, um dos autores do estudo e professor da BUSPH. “Normalmente, esperaríamos que a depressão atingisse o pico após o evento traumático para, em seguida, diminuir com o tempo. Em vez disso, descobrimos que 12 meses após o início da pandemia do novo coronavírus, os níveis de depressão permaneceram altos.”

O estudo é o primeiro a examinar a fundo a mudança na prevalência de depressão antes e durante o período pandêmico, utilizando o Patient Health Questionnaire-9 (PHQ 9), principal ferramenta de rastreamento de depressão auto-administrada usada no país. Para o levantamento, foram usados dados de 5.065 voluntários da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição 2017-2018 (NHANES), além de entrevistados das duas pesquisas de Impacto do Estresse na Vida, Saúde Mental e Bem-Estar (CLIMB). A primeira foi feita com 1.441 pessoas entre 31 de março e 13 de abril de 2020, quando a maioria da população recebia conselhos para ficar em casa. A segunda foi realizada um ano depois, de 23 de março a 19 de abril de 2021, com 1.161 participantes do mesmo grupo. Ambas as pesquisas usaram o PHQ 9 para avaliar os sintomas de depressão, levando em conta os fatores causadores de estresse relacionados à Covid-19 como a perda de emprego, a falta de creches, a morte de um ente querido pela doença, os problemas financeiros e a solidão.

As respostas sugeriram que a depressão se intensificou ao longo do período e afetou desproporcionalmente os adultos com renda mais baixa. As pessoas que ganharam menos de US$ 20 mil anuais durante a primavera em 2020 tiveram 2,3 vezes mais probabilidade de apresentar sintomas depressivos elevados em comparação às que ganharam US$ 75 mil ou mais. Na primavera de 2021, os adultos de baixa renda tinham sete vezes mais risco de desenvolver esses sintomas. “A prevalência sustentada e crescente de sintomas depressivos elevados sugere que o fardo da pandemia na saúde mental continua e tem sido desigual”, diz Catherine Ettman, principal autora do estudo e diretora de iniciativas estratégicas do Gabinete do Reitor da BUSPH. Ela observa que o alívio econômico e o desenvolvimento das vacinas contra a doença podem ter prevenido resultados ainda piores no país. “Esses fatores ajudarão a melhorar a saúde mental da população e a reduzir as desigualdades que se agravaram durante a pandemia”, finaliza.