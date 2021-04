Índia registra recorde de novos casos de Covid-19 pelo quarto dia seguido

Pelo quarto dia seguido, a Índia bateu o recorde mundial de números de novos casos de Covid-19: 349.691 em 24 horas. O país contabiliza agora 16,9 milhões de registros de pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus e 192.311 mortes. Apenas no último dia, foram 2.767 óbitos. Os dados são do Ministério da Saúde indiano.

Com o pior momento da Índia na pandemia, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, já disse em uma rede social que os americanos planejam enviar ajuda ao governo local. Não foram detalhadas, no entanto, quais seriam essas medidas de socorro à Índia nesse momento.

Em setembro, a Índia registrava, em média, cerca de 93 mil casos por dia. Esse número chegou a 11 mil em meados de fevereiro. Foi quando o governo relaxou as medidas e declarou que estava na “fase final” da pandemia. Com isso, passou a flexibilizar medidas de restrição, atitude criticada por especialistas. Em meados de abril, a média passou a ser de mais de 100 mil novos casos por dia. Desde então, as estatísticas só vêm piorando.

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse na última sexta-feira, 23, que a situação da Índia é um “lembrete devastador” do que o novo coronavírus é capaz de fazer.