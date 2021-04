Índia bate recorde mundial de casos de Covid-19 em um dia

O ritmo acelerado de propagação de infecções por coronavírus e o maior aumento diário de casos de Covid-19 estão levando a Índia para uma crise sanitária cada vez mais profunda e mortal. O país registrou mais 314.835 novos casos nesta quinta-feira (22), maior número para um único dia em todo o mundo. Os indianos enfrentam a segunda onda da pandemia e já acumulam cerca de 16 milhões de contágios diagnosticados, segunda maior cifra no planeta em termos absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos, com 32 milhões de infecções.

Além disso, a Índia soma aproximadamente 184,7 mil óbitos e vem registrando mais de 2 mil mortes por dia. A segunda onda da pandemia levou o sistema de saúde ao colapso em muitas partes do país, inclusive com escassez de cilindros de oxigênio para pacientes de Covid-19.

A Índia é enorme – é o segundo país mais populoso do mundo, com quase 1,4 bilhão de habitantes – e seu tamanho apresenta desafios extraordinários para lutar contra a doença. Cerca de 2,7 milhões de doses de vacina são dadas diariamente, mas isso ainda é menos de 10% da população que tomou a primeira injeção.

A agressividade dessa fase da crise sanitária é atribuída a uma nova variante do Sars-Cov-2 surgida no país e a grandes aglomerações que ajudaram a disseminar o vírus, incluindo festivais religiosos, comícios políticos e partidas de críquete com torcida.

O último aumento levou os frágeis sistemas de saúde da Índia ao ponto de ruptura: hospitais com falta de pessoal estão lotados de pacientes. O oxigênio medicinal está em falta. As unidades de terapia intensiva estão lotadas. Quase todos os ventiladores estão em uso, e os mortos estão se acumulando em crematórios e cemitérios.